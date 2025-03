Marseille : Des militants LFI attaqués par des proches du maire !

Coup de tonnerre à la mairie de Marseille ! L’un des suspects impliqués dans l’agression de militants proches du député LFI Sébastien Delogu est un employé municipal, recruté récemment sous l’administration de Benoît Payan. Face au tollé, la mairie annonce son licenciement imminent.

L’affaire prend une tournure politique explosive. L’ex-adjoint aux sports Sébastien Jibrayel, également mis en cause, a été démis de ses fonctions par Benoît Payan, bien que ce dernier assure que son recrutement n’a rien à voir avec cette affaire. Son père, l’ancien député Henri Jibrayel, est lui aussi impliqué.

Manuel Bompard, député LFI, dénonce des “pratiques mafieuses” et affirme que Marseille doit en finir avec ces méthodes. Il accuse l’ancien adjoint d’avoir “tabassé des militants dont le seul tort était de coller des affiches”, rappelant une vidéo où l’un d’eux semble contraint d’avouer sous pression. Alors que l’affaire fragilise encore un peu plus l’union de la gauche avant les municipales de 2026, la mairie tente de limiter les dégâts. Mais ce nouvel épisode vient ternir un peu plus l’image d’un pouvoir local déjà miné par les scandales et la violence politique !