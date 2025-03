Maria Grazia Chiuri signe un défilé spectaculaire chez Dior, peut-être son dernier

Pour la présentation de la collection automne-hiver 2025-2026 de Dior, Maria Grazia Chiuri a mis en scène un spectacle impressionnant au jardin des Tuileries. Entre flammes numériques, oiseaux préhistoriques et icebergs surgissant du sol, la directrice artistique a fusionné les éléments naturels avec un vestiaire oscillant entre romantisme et modernité. Chemisiers en dentelle, corsets et bermudas côtoyaient des parkas oversize et des t-shirts emblématiques, reflétant son attachement à l’héritage de la maison tout en intégrant des influences contemporaines.

Ce show, acclamé par des invités prestigieux comme Natalie Portman ou Isabelle Adjani, intervient alors que des rumeurs de départ entourent la créatrice. Après neuf ans à la tête des collections féminines de Dior, Maria Grazia Chiuri pourrait quitter la maison pour Gucci, récemment séparé de Sabato De Sarno. L’hypothèse d’une réorganisation chez LVMH avec Jonathan Anderson en charge des lignes homme et femme alimente encore plus les spéculations, d’autant que le créateur de Loewe était absent des dernières Fashion Weeks masculines.

Quoi qu’il en soit, ce défilé marque une synthèse du style Chiuri, entre références historiques et modularité des vêtements. Inspirée par Gianfranco Ferré et Orlando de Virginia Woolf, elle a imaginé une collection où les silhouettes du passé rencontrent des coupes ajustables et des matières innovantes. Une ultime démonstration de son esthétique avant un éventuel passage de relais à la tête de Dior.