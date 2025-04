Inquiétudes chez Red Bull sur l’avenir de Verstappen au sein de l’écurie

Helmut Marko, conseiller de l’équipe Red Bull, a exprimé ses inquiétudes concernant l’avenir de Max Verstappen avec l’équipe concurrente du Championnat du Monde de Formule 1, dans le cas où il échouerait à offrir au quadruple champion du monde une voiture plus rapide.

Verstappen, vainqueur du Grand Prix du Japon le 6 avril dernier, a eu du mal à obtenir la sixième place au Grand Prix de Bahreïn dimanche, et à un moment donné, il se trouvait en dernière position. L’année dernière, le pilote néerlandais (27 ans) avait remporté la course après être parti en pole position à Sakhir, pour la deuxième année consécutive, tout en réalisant le meilleur tour en course.

Il occupe actuellement la troisième place du classement du Championnat des pilotes, avec un retard de 8 points sur le leader, Lando Norris, pilote McLaren.

Marko, conseiller en sport automobile chez Red Bull, a déclaré à la chaîne allemande Sky : « Les inquiétudes sont grandes. Des améliorations doivent être apportées dans un avenir proche pour lui donner une voiture qui lui permettra de gagner à nouveau. »

Il a souligné l’augmentation des craintes concernant une possible perte de Verstappen, qui pourrait rejoindre une autre équipe la saison prochaine. Il a ajouté : « Nous devons créer une base pour une voiture avec laquelle il pourra se battre pour le championnat du monde. »

La chaîne britannique Sky Sports a rapporté que Raymond Vermeulen, le manager de Verstappen, avait crié après Marko dans le garage de l’équipe après la course. Les journalistes néerlandais ont cité Verstappen disant qu’il avait l’impression de participer maintenant uniquement au championnat, plutôt que de se battre pour le titre.

Le champion du monde en titre est sous contrat avec Red Bull jusqu’à la fin de l’année 2028, mais Marko a précédemment confirmé que le pilote dispose d’une clause de sortie.

Le nom de Verstappen a été lié à des équipes comme Mercedes et Aston Martin, qui a récemment intégré Adrian Newey, l’ancien directeur technique de Red Bull, et leurs futurs partenaires Honda, le fournisseur actuel de moteurs pour Red Bull.

Après être parti de la septième position, Verstappen a rencontré un problème en course lié au système de signalisation supérieur, qui indique l’heure à laquelle le pilote doit quitter la zone de ravitaillement.

Christian Horner, le directeur de l’équipe, a déclaré aux journalistes : « Ce fut une course difficile pour l’équipe, rien ne s’est bien passé depuis le début. Mais c’est un championnat composé de 24 courses, nous avons 8 points de retard dans le classement des pilotes et nous savons que nous devons avancer très rapidement. »

Le championnat se dirige désormais vers Djeddah, où se déroulera le Grand Prix d’Arabie Saoudite la semaine prochaine.