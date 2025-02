Manger du yaourt réduit le risque de développer un type courant de cancer

Des études scientifiques indiquent que la consommation régulière de yaourt sur une période prolongée pourrait contribuer à réduire le risque de cancer colorectal, selon le « New York Post ».



Cet effet serait attribué à la présence de la bactérie Bifidobacterium, bien que la quantité de yaourt ingérée soit un facteur déterminant pour en tirer des bénéfices.



Le cancer colorectal résulte d’une prolifération anormale des cellules du côlon ou du rectum, pouvant évoluer en tumeurs invasives. Bien qu’il touche majoritairement les personnes de plus de 50 ans, une augmentation des cas chez les jeunes adultes a été constatée.



Une recherche menée par le Brigham and Women’s Hospital (Massachusetts) suggère que le yaourt, consommé régulièrement, pourrait protéger contre ce cancer en agissant sur le microbiome intestinal, un ensemble de bactéries, virus et champignons jouant un rôle essentiel dans la digestion et l’absorption des nutriments.



Publiée dans la revue Gut Microbes, cette étude, basée sur des décennies de données alimentaires, ne démontre pas de lien direct entre la consommation de yaourt et une baisse globale du risque de cancer colorectal. Toutefois, une diminution notable des cas de cancer du côlon proximal positif à Bifidobacterium a été observée. Ce type de cancer, localisé sur le côté droit du côlon, est réputé pour son agressivité.



L’American Cancer Society classe le cancer colorectal comme la troisième cause de décès par cancer chez les hommes et la quatrième chez les femmes.



Le Dr Shoji Ogino, co-auteur de l’étude, affirme que ces résultats renforcent les preuves des bienfaits du yaourt, soulignant que ses bactéries bénéfiques favorisent un équilibre intestinal optimal et pourraient réduire le risque de certaines maladies, dont le diabète de type 2.



Le Dr Tomotaka Ugai ajoute que les bienfaits du yaourt sur la santé digestive sont bien établis. Il recommande néanmoins de privilégier les yaourts nature ou grecs, riches en calcium et en probiotiques, et contenant des « cultures vivantes et actives » afin d’optimiser leurs effets positifs.