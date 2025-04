SANTÉ – Manger des pâtes rend heureux: une étude italienne le confirme

Et si le secret du bonheur se trouvait tout simplement dans une assiette de pâtes ?

Une récente étude menée par l’université IULM de Milan révèle que manger des pâtes peut améliorer l’humeur autant que la musique ou le sport. Les chercheurs ont observé les réactions physiques et neurologiques de 40 participants pendant qu’ils savouraient une assiette de pâtes, et les résultats sont sans équivoque : ce plat emblématique de la cuisine italienne déclenche des réponses émotionnelles et sensorielles particulièrement fortes.

Selon l’étude, les pâtes ne sont pas seulement un aliment réconfortant, elles éveillent des souvenirs positifs et créent un véritable sentiment de bien-être. Pour de nombreux participants, ce moment était associé à des souvenirs familiaux, des repas partagés, des rires autour de la table. 76 % des personnes interrogées ont affirmé avoir ressenti une hausse significative de leur bonheur après avoir mangé des pâtes.

Cette recherche met en lumière l’impact émotionnel de l’alimentation et souligne l’importance de ce que l’on appelle désormais la « nourriture émotionnelle » — ces plats simples qui nous relient à notre passé, à nos proches et à notre identité culturelle.

Alors, la prochaine fois que vous hésitez sur ce que vous allez cuisiner, rappelez-vous : une bonne assiette de pâtes, c’est peut-être la recette du bonheur.