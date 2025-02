Manchester City battu dans les derniers instants, Mbappé buteur, Vinicius s’est vengé

« Pleure à chaudes larmes« , avait écrit les fans de Manchester City sur un tifo lors de l’avant-match. En football plus qu’ailleurs, il faut toujours faire preuve d’humilité. Vinicius Junior leur a fait payer avec deux passes décisives, le titre d’homme du match et la victoire finale du Real Madrid lors de ce match aller des barrages de Ligue des Champions, l’équivalent des 16e de finale.

Vinicius homme du match, Kylian Mbappé buteur… Tout avait pourtant mal commencé pour les Madrilènes, incapables de marquer sur deux occasions franches en début de match. Puis battu par Erling Haaland, enfin efficace (1-0, 19e). Le match change alors de tournure, City se met à dominer.

ERLING HAALAND LANCE LES HOSTILITÉS ! 💥



Début de match exceptionnel entre Manchester City et le Real Madrid et ce sont les Cityzens qui trouvent la faille après 18 minutes 🤯#MCIRMA | #UCL pic.twitter.com/i78V9szLO9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2025

Il faut attendre l’heure de jeu pour voir Kylian Mbappé être servi dans la surface par Dani Ceballos, sa reprise de volée (ratée) du tibia trompe Ederson (1-1, 60e) ! C’est la reprise la plus manquée du Français depuis des années… Mais ça fait mouche.

KYLIAN MBAPPÉ POUR L'ÉGALISATION ! 🔥



Et que dire de la passe de Ceballos qui sert parfaitement le Français 🥵#MCIRMA | #UCL pic.twitter.com/zmchW761lm — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2025

20 minutes plus tard, l’attaquant norvégien de City pensait avoir donné la victoire aux siens et délivré les Citizens sur penalty (2-1,80e). Mais le Real est éternel. Bien que faillible, l’équipe de Carlo Ancelotti possède des ressources mentales uniques. Et du talent sur toutes les lignes.

Ainsi, c’est le Marocain Brahim Diaz qui a d’abord égalisé avant la fin du temps réglementaire, profitant des errements défensifs habituels des locaux (2-2, 86e). Puis Jude Bellingham a conclu ce match au scénario assez fou (2-3, 92e). Les deux équipes nous ont toujours habitué à des buts et du spectacle depuis 4 ans qu’elle s’affrontent inlassablement en Ligue des Champions. Fabuleux !

En revanche, cette fois, ce City-là fait peine à voir : incapable de former un bloc équipe, battu dés que l’intensité augmente, mal à l’aise derrière, prévisible devant… Pep Guardiola se triture les méninges, achète pour 260M€ de joueurs en janvier mais rien n’y fait.

Si le Real Madrid n’a rien non plus d’un favori pour le titre final, l’ensemble semble un poil plus cohérent. Certes, il y a des espaces entre les lignes, la défense laisse aussi à désirer (Vasquez, Rudiger, Carvajal, Alaba, Militao blessés) et tous les attaquants ne font pas les efforts défensifs ensemble, mais le Real reste le Real !

Avec cette victoire 2-3 à Manchester, le Real aborde le match retour, mercredi prochain, avec sérénité.

Carlo Ancelotti, lui, garde classe et humilité : « Pep Guardiola reste le meilleur du monde« . Nasser Al Khelaifi (PSG), lui, avait osé un « le PSG possède le meilleur entraîneur du monde » en parlant de Luis Enrique alors que Paris venait de battre péniblement City en Ligue des Champions fin janvier…