Maggie Gyllenhaal porte une cravate en cheveux à plus de 2 000 dollars

L’actrice américaine Maggie Gyllenhaal est apparue avec une cravate faite de longues tresses de cheveux signée par la célèbre maison Schiaparelli. Cette pièce a fait sa première apparition sur le podium lors du défilé automne 2024 de la marque.

La star du film The Dark Knight, âgée de 47 ans, a foulé le tapis rouge du CinemaCon, mardi, au Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas, arborant une version brune de cet accessoire, assortie à sa vraie chevelure.

La cravate a été associée à un costume noir et une chemise blanche à boutons, également conçus par Schiaparelli.

Son prix atteint 2 278 dollars américains. Elle est en réalité fabriquée en nylon et en laiton doré, et non pas en cheveux humains.

D’autres célébrités ont déjà essayé cette cravate hors de prix, dont Selma Blair, qui l’avait portée lors du défilé haute couture automne 2024 de Schiaparelli en juin dernier. Elle l’avait parfaitement assortie à sa chevelure blond platine.

La star de Cruel Intentions avait coiffé ses mèches de manière décoiffée et les avait laissées tomber d’un côté, insérant la cravate assortie dans son pantalon.

Tout comme Gyllenhaal, Blair avait complété son look avec un costume noir de la maison ainsi qu’un de ses sacs de luxe.