Magazine israélien : l’armée fait face à la plus grande crise de refus depuis des décennies

Un rapport israélien a révélé que l’armée d’occupation fait face à la plus grande crise de refus depuis des décennies, avec plus de 100 000 Israéliens ayant cessé de remplir leur service militaire de réserve, certains refusant de participer à la guerre contre la bande de Gaza pour des raisons « morales ».



Bien que les raisons de ce refus soient diverses, l’ampleur du désengagement reflète une perte de légitimité de la guerre contre Gaza.



Le magazine israélien 972 indique que les chiffres largement diffusés concernant le nombre de réservistes prêts à servir sont inexacts, précisant que le taux réel avoisine plutôt les 60 %, voire 50 % selon d’autres rapports.



Le magazine note qu’« avant la guerre, le refus — ou plutôt la “fin du volontariat” pour rejoindre l’armée de réserve — était devenu un élément clé des manifestations de masse contre la réforme judiciaire menée par le gouvernement israélien ».



Il ajoute : « Au plus fort de ces manifestations, en juillet 2023, plus de mille pilotes et membres des forces aériennes ont annoncé qu’ils cesseraient de se présenter au service si les modifications judiciaires n’étaient pas annulées, ce qui a conduit à des mises en garde de la part de hauts gradés de l’armée et du chef du Shin Bet, affirmant que ces réformes menaçaient la sécurité nationale. »



Des raisons diverses

Selon la droite israélienne — comme le rapporte le magazine — ces menaces de refus ont non seulement encouragé le Hamas à attaquer Israël, mais ont également affaibli l’armée.



D’après le magazine, « la grande majorité de ceux qui défient les ordres de mobilisation sont ce qu’on appelle des “refuseurs gris”, c’est-à-dire des personnes qui n’ont pas d’objections idéologiques à la guerre, mais qui sont plutôt découragées, épuisées, ou lassées par la durée prolongée du conflit ».



Le magazine évoque également une « minorité croissante » de soldats qui refusent de participer à la guerre à Gaza pour des raisons morales.



Ishai Menuchin, l’un des dirigeants du mouvement anti-guerre Yesh Gvul (Il y a une limite), fondé lors de la guerre du Liban en 1982, affirme avoir été en contact avec plus de 150 « objecteurs idéologiques à la guerre » depuis octobre 2023. L’organisation New Profile, qui soutient également les objecteurs, a traité des centaines de cas similaires.



Menuchin explique que les autorités militaires évitent d’emprisonner les objecteurs « car cela pourrait enterrer le modèle de “l’armée du peuple” qu’elles cherchent à promouvoir ». Il ajoute : « Le gouvernement en est conscient, c’est pourquoi il n’exerce pas une pression excessive. Il suffit que l’armée se contente d’exclure certains volontaires, comme si cela allait résoudre le problème. »