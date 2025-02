Macron envisage de mettre en garde Trump contre toute forme de faiblesse vis-à-vis de Poutine

Le président français Emmanuel Macron prévoit de profiter de sa prochaine visite à la Maison Blanche pour tenter de persuader Donald Trump de s’aligner avec les alliés européens. Une rencontre avec Trump est programmée lundi prochain pour discuter de la situation en Ukraine. Lors d’une session de questions-réponses en ligne jeudi soir, Macron a déclaré qu’il souhaitait informer Trump que toute forme de faiblesse envers le président russe Vladimir Poutine compliquerait les relations avec la Chine et l’Iran. Il a ajouté : « Je lui dirai : tu ne peux pas être faible face à Poutine. Ce n’est pas dans ta nature ni dans ton intérêt. » Suite à cette session en ligne, Macron a indiqué avoir eu un autre appel avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le quatrième de la semaine dernière. Macron a précisé qu’ils avaient évoqué « toutes les communications avec les partenaires européens et les alliés prêts à travailler pour une paix durable pour l’Ukraine et à renforcer la sécurité de l’Europe », selon ses déclarations sur le réseau social (X). De son côté, Zelensky a décrit l’appel comme « long, substantiel et constructif », précisant : « Nous avons discuté en détail des garanties de sécurité – une paix juste et durable est notre objectif commun, et nous y travaillons ensemble. C’est ainsi que fonctionnent les vrais partenaires. » La semaine dernière, Macron a accueilli des dirigeants européens pour discuter des options de fin de guerre en Ukraine, dans le cadre des projets américains pour la Russie.