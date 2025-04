Lutte contre la maltraitance animale: pour son anniversaire, Brigitte Macron va recevoir un sac végan en faux croco de PETA

À l’occasion de l’anniversaire de Brigitte Macron, qui a lieu ce dimanche 13 avril, PETA, l’association protectrice des animaux, a annoncé qu’elle offrira à la première dame un sac à main en cuir végan imitation crocodile, confectionné sans aucun animal. Dans une lettre d’anniversaire, PETA souligne également auprès de la Première dame les nombreux grands noms de la mode (dont Chanel, Isabel Marant, Chloé, Maison Margiela et Balenciaga) qui ont tourné le dos aux peaux d’animaux sauvages, matières qui attirent de nombreuses polémiques du fait de la cruauté indéniable de leur obtention.

« Pour marquer votre anniversaire en célébrant votre goût pour les accessoires de mode raffinés, nous sommes ravis de vous offrir un cadeau alliant style intemporel et compassion : un luxueux sac à main en cuir végan imitation crocodile, confectionné sans aucun animal, » écrit Mimi Bekhechi, vice-présidente de PETA pour l’Europe, dans une lettre accompagnant le sac. « En tant que première dame et icône mode influente, vous incarnez l’esprit du riche patrimoine culturel français tout en reflétant le progrès et l’innovation et vos choix vestimentaires ont une véritable influence. »

La lettre rappelle que les entités PETA ont révélé à maintes reprises la cruauté inhérente à l’obtention des peaux d’autruches, de crocodiles, d’alligators, de pythons et de lézards qui sont utilisées pour confectionner des articles de mode de luxe. En effet, une enquête de PETA Asie dans des abattoirs indonésiens qui fournissent des marques telles que Louis Vuitton (dont Brigitte Macron a assisté au défilé le mois dernier) a révélé que des serpents sont gonflés à l’eau, frappés au marteau et découpés avec des lames de rasoir alors qu’ils sont probablement encore conscients pour que leur peau soit utilisée dans l’industrie de la mode. Les enquêtes diffusées par PETA ont également rendu compte de la manière dont des crocodiles se voient ouvrir la nuque à la lame et enfoncer des tiges en métal dans leur colonne vertébrale, des lézards sont décapités à la machette alors qu’ils sont encore conscients et des autruches sont égorgées devant leurs congénères terrifiées.

L’association souligne que les semaines de la mode de Londres, de Copenhague, de Melbourne et d’Helsinki ont toutes banni les peaux d’animaux sauvages de leurs podiums et fait campagne pour que la semaine de la mode parisienne fasse de même.