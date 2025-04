L’université Mohamed Ben Zayed met en lumière le rôle de l’intelligence artificielle dans la gestion des crises

L’université Mohamed Ben Zayed pour l’intelligence artificielle a participé aux activités du Sommet mondial pour la gestion des urgences et des crises 2025 en organisant une session de discussion intitulée « L’innovation en intelligence artificielle et son rôle dans la prise de décision en temps de crise », mettant en lumière les applications avancées de l’IA dans le domaine de la gestion des urgences et des crises.

Le Dr Velibor Bojkovic, chercheur à l’université Mohamed Ben Zayed pour l’IA, a déclaré à l’agence WAM que les crises sont devenues un phénomène récurrent à notre époque, ce qui rend nécessaire le recours à des outils précis et efficaces pour soutenir les décideurs, notamment dans un contexte instable et évoluant rapidement qui affecte directement les individus et les sociétés.

Il a indiqué que l’intelligence artificielle développée au sein de l’université constitue l’un des outils technologiques les plus prometteurs pour faire face à trois défis majeurs des crises mondiales : l’absence d’informations, la propagation de fausses informations et l’évolution rapide des événements.

Il a expliqué que les systèmes intelligents entraînés contribuent à détecter les informations erronées, ce qui aide à lutter contre la désinformation médiatique et à diriger les ressources vers les zones les plus nécessiteuses.

Il a également souligné que l’IA générative permet de simuler des scénarios complexes, renforçant ainsi la capacité à prendre des décisions proactives face à des changements rapides.

Bojkovic a affirmé que l’avenir verra une utilisation croissante des systèmes d’intelligence artificielle dans la gestion des crises, tout en rappelant que ces systèmes doivent rester des outils de soutien, les décisions cruciales devant toujours relever de l’humain, en raison de sa capacité à évaluer les événements d’un point de vue éthique et humain.

De son côté, le Dr Hilal Al Qouaba, chercheur à l’université, a déclaré que certains outils et entreprises basés sur l’intelligence artificielle ont aidé les pays à permettre aux décideurs de prendre des décisions fondées sur des données fiables, notamment en prédisant la vitesse de propagation des crises et leurs localisations. Il a souligné que l’IA a joué un rôle important en fournissant des estimations précises durant la crise du Covid-19.

Il a confirmé que les outils d’IA représentent un instrument efficace pour aider les décideurs à agir dans des circonstances complexes, marquées par des données incomplètes ou confuses, avec une évolution rapide des situations.

Il a conclu en affirmant que ces outils offrent un appui précieux en période critique, sans toutefois pouvoir remplacer le décideur, qui doit être formé à leur utilisation avec discernement et précaution.