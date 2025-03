L’Union européenne appelle ses citoyens à constituer des réserves pour 72 heures

L’Union européenne a exhorté ses citoyens à stocker des quantités suffisantes de nourriture et de fournitures essentielles pour au moins 72 heures, selon une annonce de la Commission européenne.



Dans de nouvelles directives publiées hier, mercredi, la Commission a insisté sur la nécessité pour l’Europe d’adopter une nouvelle mentalité qui renforce « la préparation » et « la résilience ».



Le document de 18 pages met en garde contre un nouveau contexte européen caractérisé par des risques et une incertitude croissante, évoquant notamment la guerre à grande échelle menée par la Russie en Ukraine, la montée des tensions géopolitiques, le sabotage visant les infrastructures vitales et les cyberattaques.



Il semble que cette initiative issue de Bruxelles soit un signal d’alarme adressé aux États membres concernant la gravité de la situation sécuritaire dans l’Union européenne.



La menace russe persistante a poussé les dirigeants européens à insister sur la nécessité de se préparer à un conflit, surtout face à l’approche conflictuelle du président américain Donald Trump envers l’Europe, notamment en ce qui concerne les contributions à l’OTAN et la guerre en Ukraine, ce qui a incité le continent à accélérer le renforcement de sa préparation militaire.



La stratégie de « l’Union européenne de la préparation » de la Commission stipule que les citoyens à travers le continent doivent prendre des mesures concrètes pour assurer leur préparation en cas d’urgence, y compris en stockant des fournitures essentielles pour au moins trois jours. Le document souligne que « la période initiale est la plus cruciale en cas de perturbations majeures ».



Le document met également l’accent sur l’importance de renforcer l’autonomie et la résilience psychologique des civils.



Par ailleurs, la Commission appelle à intégrer des cours sur la « préparation » dans les programmes scolaires, notamment en dotant les élèves de compétences pour combattre la désinformation et la manipulation des informations.



La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré dans un communiqué : « Le nouveau contexte exige un niveau inédit de préparation en Europe. Nos citoyens, nos États membres et nos entreprises ont besoin des outils adéquats pour prévenir les crises et réagir rapidement en cas de catastrophe. »



Ces directives interviennent alors que certains pays avaient déjà élaboré de manière individuelle leurs plans d’urgence.