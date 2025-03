L’Ukraine est sur le point de perdre son emprise dans la région russe de Koursk

Les forces ukrainiennes semblent sur le point de perdre l’emprise qu’elles avaient acquise dans la région russe de Koursk, alors que Moscou a annoncé, ce mercredi, avoir réalisé de nouveaux progrès sur le terrain. Des blogueurs militaires des deux camps ont rapporté que les forces de Kiev se retiraient, selon l’agence de presse Reuters.



Kiev avait créé l’une des plus grandes surprises de la guerre le 6 août dernier en franchissant la frontière et en s’emparant d’un territoire à l’intérieur de la Russie, ce qui avait renforcé le moral des Ukrainiens et lui avait offert un atout potentiel dans les négociations.



Cependant, après avoir tenu le terrain pendant plus de sept mois, malgré une réduction progressive de la zone contrôlée, la situation de l’Ukraine à Koursk s’est fortement détériorée ces derniers jours.



Le ministère russe de la Défense a annoncé aujourd’hui la reprise de cinq autres villages occupés par les forces ukrainiennes dans la région de Koursk. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que « la situation est favorable ».



L’agence Reuters a pu vérifier une vidéo publiée par des blogueurs russes et des médias officiels montrant des soldats tenant le drapeau russe sur une place au centre de Soudja, une ville proche de la frontière ukrainienne, située sur une route principale utilisée par l’Ukraine pour ses approvisionnements.



Le commandant de l’armée ukrainienne a nié cette semaine que ses forces soient encerclées, affirmant qu’elles adoptaient de meilleures positions défensives.



Le gouverneur russe de Koursk a déclaré que quatre employés d’une usine d’alimentation animale avaient été tués au nord-est de Soudja ce mercredi.



Reuters n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ces affirmations en raison des restrictions sur la couverture médiatique.



L’Ukraine a accepté mardi une proposition américaine pour un cessez-le-feu de 30 jours dans cette guerre qui dure depuis plus de trois ans. Le Kremlin a indiqué qu’il devait recevoir des informations de la part des États-Unis avant de se prononcer sur l’acceptation des conditions du cessez-le-feu.