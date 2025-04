L’Ukraine annonce un grand nombre de morts lors d’une frappe russe sur la ville de Soumy

Des responsables ukrainiens ont annoncé dimanche la mort de « nombreux civils » à la suite d’une frappe de missile russe sur la ville de Soumy, dans le nord-est du pays, qui a été la cible de bombardements intensifs par les forces russes ces dernières semaines.

Artem Kobzar, le maire par intérim de Soumy, a écrit sur les réseaux sociaux : « Un grand nombre de morts est à déplorer aujourd’hui à la suite d’une attaque à la roquette », ajoutant que « l’ennemi a de nouveau ciblé des civils », selon ce qu’a rapporté l’Agence France-Presse.

Plus tôt dans la journée, l’armée de l’air ukrainienne a annoncé, dans un communiqué publié sur Telegram, que les défenses aériennes ukrainiennes avaient abattu 43 des 55 drones ennemis lancés par la Russie sur le territoire ukrainien dans la nuit précédente.

Le communiqué précise que les forces russes ont mené des attaques nocturnes contre l’Ukraine à l’aide de 55 drones de type Shahed et d’autres modèles leurres, lancés depuis les régions russes d’Orel, de Koursk et de Primorsko-Akhtarsk, selon l’agence de presse nationale ukrainienne Ukrinform. Le communiqué ajoute que l’attaque a été repoussée par les unités de défense aérienne, les unités de guerre électronique et les équipes mobiles d’intervention des forces aériennes et de défense ukrainiennes.

Il est indiqué également que « vers 8h30 ce matin, les forces ukrainiennes avaient abattu 43 drones de type Shahed et d’autres modèles au-dessus des régions nord, sud et centre du pays ». Le communiqué précise que 12 drones leurres ont disparu des radars, sans causer de dégâts au sol.

De son côté, le ministère russe de la Défense a annoncé dans un communiqué que ses systèmes de défense aérienne avaient détruit, au cours de la nuit précédente, 13 drones ukrainiens au-dessus du territoire russe. Le communiqué précise : « Les systèmes de défense aérienne de permanence ont détruit 13 drones ukrainiens, dont 12 au-dessus de la région de Rostov et un au-dessus de la région de Belgorod », selon ce qu’a rapporté l’agence de presse russe Sputnik.