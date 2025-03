L’UE contre-attaque : des milliards de dollars de sanctions contre les États-Unis !

Bruxelles a annoncé ce mercredi qu’elle imposera dès le 1er avril des droits de douane sur plusieurs produits américains, en réponse aux taxes de 25 % instaurées par Washington sur l’acier et l’aluminium. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dénoncé ces mesures comme étant « mauvaises pour les affaires et encore pires pour les consommateurs », soulignant l’impact négatif de cette guerre commerciale sur l’économie mondiale. L’UE estime que ces restrictions américaines affecteront 28 milliards de dollars de marchandises et a décidé d’appliquer des contre-mesures équivalentes.

Cette riposte se fera en deux étapes : d’abord, la réactivation des taxes mises en place en 2018 et 2020 en réponse aux mesures protectionnistes du premier mandat de Trump, puis l’ajout de nouveaux droits ciblés après une phase de consultation de deux semaines. Parmi les produits visés figurent les bateaux, le bourbon et les motos. Bruxelles insiste sur le caractère « proportionné » de sa réponse et veut minimiser l’impact sur les entreprises et consommateurs européens.

Les droits de douane américains, devenus effectifs ce mercredi, concernent plusieurs partenaires commerciaux, dont l’Union européenne, le Canada, le Japon et la Chine. Donald Trump justifie ces mesures par la nécessité de protéger l’industrie sidérurgique américaine, affaiblie face à la concurrence internationale. Contrairement aux taxes imposées lors de son premier mandat, celles-ci s’appliquent cette fois « sans exception et sans exemption ».

Alors que les tensions commerciales s’intensifient, Bruxelles cherche à défendre ses intérêts tout en maintenant le dialogue avec Washington. La Commission européenne prévoit de nouvelles contre-mesures dès mi-avril si les États-Unis ne reviennent pas sur leur décision, signalant ainsi une possible escalade dans ce bras de fer économique transatlantique.