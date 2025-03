Luca Brunoni publie « En surface », son premier roman écrit en français

Après le succès de Les Silences, Luca Brunoni revient avec En surface, un roman écrit directement en français. Auteur tessinois installé à Neuchâtel, il a choisi d’adopter la langue dans laquelle il vit et travaille, considérant cette transition comme une évolution naturelle de son parcours littéraire.

L’histoire suit Leila, une mère en fuite, qui cherche refuge après un drame familial. Son fils est suspecté d’un accident mortel et elle doit affronter un dilemme moral déchirant : protéger son enfant ou faire éclater la vérité. Ce récit psychologique, teinté de roman noir, plonge dans les tourments d’une femme en quête de repères, confrontée à des figures marginales qui l’aident à redéfinir son existence.

Juriste de formation, Brunoni insuffle à son intrigue une précision presque chirurgicale tout en préservant une forte charge émotionnelle. Son écriture, sobre et efficace, privilégie la justesse des mots à l’effet de style, confirmant ainsi son approche rigoureuse de la narration. Avec En surface, il explore les tensions entre justice et liens familiaux, dans un roman qui s’interroge sur la vérité et la rédemption.