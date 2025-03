L’OMS veut surveiller la composition des nouveaux vaccins contre la grippe

Un responsable de l’Organisation mondiale de la santé a confirmé que le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et l’Agence américaine des aliments et des médicaments (FDA) ont participé à une réunion de l’OMS pour discuter de la composition du vaccin contre la grippe avant la prochaine saison grippale, afin d’examiner sa formulation et son efficacité.

Maria Van Kerkhove, directrice du département de préparation et de prévention des pandémies à l’OMS, a déclaré : « Nous espérons reprendre temporairement la collaboration avec les États-Unis dans les semaines à venir. »

Elle a précisé que, malgré son retrait plus large de l’Organisation mondiale de la santé, les États-Unis n’ont pas pris de mesures pour se retirer de l’Organisation panaméricaine de la santé, qui est le bureau régional de l’agence pour les Amériques.

L’OMS a souligné que les agences américaines ont contribué à fournir des informations à son système mondial de surveillance et de réponse à la grippe.

Van Kerkhove a également affirmé que « des informations ont été fournies par le ministère américain de l’Agriculture concernant l’aspect animal, c’est pourquoi je tiens à être très claire sur le fait que les États-Unis continuent de contribuer ».

Ces déclarations ont été faites en marge d’un événement au cours duquel l’OMS a annoncé ses recommandations sur la composition des vaccins contre la grippe pour les années 2025 et 2026 dans l’hémisphère nord.

L’organisation a recommandé que les vaccins incluent des souches mises à jour du virus H3N2, conformément à la composition recommandée pour l’hémisphère sud.

Le comité a également recommandé que les vaccins destinés aux animaux contiennent deux souches supplémentaires de virus de la grippe aviaire, en partie pour répondre à un cas d’infection humaine détecté l’année dernière en Australie.