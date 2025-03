L’Orchestre des légumes de Vienne entre dans l’histoire avec un record insolite

Depuis 27 ans, un ensemble musical hors du commun fait vibrer les scènes du monde entier avec des instruments pour le moins… éphémères. L’Orchestre des légumes de Vienne, fondé en 1999 par onze musiciens autrichiens, vient d’inscrire son nom dans le Guinness World Records en devenant l’orchestre ayant donné le plus grand nombre de concerts avec des instruments exclusivement fabriqués à partir de légumes. Avec 344 performances à son actif, il décroche une reconnaissance mondiale pour son approche aussi ludique qu’innovante de la musique.

Avant chaque représentation, les musiciens sculptent minutieusement carottes, poireaux et concombres en véritables flûtes, mandolines ou percussions. Mais ces instruments ont une durée de vie limitée : après six heures, ils perdent leurs propriétés acoustiques et sont alors recyclés en soupe, servie au public dans un geste écoresponsable.

Ce projet, né presque comme une plaisanterie, est devenu une véritable prouesse artistique. « Les sons produits par les légumes sont uniques, parfois abstraits, parfois proches des cris d’animaux », explique Matthias Meinharter, membre fondateur de l’orchestre. Une approche aussi originale qu’engagée, qui prouve que la musique n’a pas de limites… pas même celles du potager.