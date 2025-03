L’or monte au milieu de l’incertitude sur les droits de douane et soutenu par les données sur l’inflation

L’inquiétude persistante concernant les droits de douane a renforcé la demande pour l’or, tandis que les données sur l’inflation américaine, qui sont ressorties en deçà des attentes, ont soutenu les prix du métal précieux en renforçant les anticipations d’une baisse des taux d’intérêt.

À 00h50 GMT, l’or au comptant a augmenté de 0,2 % pour atteindre 2938,24 dollars l’once, tandis que les contrats à terme américains sur l’or sont restés stables à 2945,70 dollars.

Les données ont montré que l’indice des prix à la consommation américain a augmenté moins que prévu le mois dernier, mais cette amélioration pourrait être temporaire en raison des droits de douane stricts sur les importations, qui devraient augmenter le coût de la plupart des biens dans les mois à venir.

Une baisse de l’inflation donne plus de marge à la Réserve fédérale américaine (banque centrale) pour réduire les taux d’intérêt. L’or, qui ne génère pas de rendement, bénéficie généralement de la baisse des taux d’intérêt.

Au début du mois, le président américain Donald Trump a déclenché une guerre commerciale en augmentant de 20 % les droits de douane sur les marchandises chinoises et en imposant de nouveaux tarifs de 25 % sur les importations canadiennes et mexicaines, avant de les atténuer en accordant une exemption d’un mois pour certains produits répondant aux règles d’origine de l’accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Mardi après-midi, Trump est également revenu sur son engagement de doubler les droits de douane sur l’acier et l’aluminium canadiens à 50 %, quelques heures après avoir annoncé leur augmentation.

Il est largement prévu que ces droits de douane entraîneront une hausse de l’inflation et une incertitude économique, ce qui a propulsé l’or à un niveau record de 2956,15 dollars le 24 février.

L’or est considéré comme une couverture contre les risques politiques et l’inflation.

Les investisseurs attendent désormais la publication de l’indice des prix à la production américain, prévue plus tard dans la journée de jeudi, afin d’obtenir davantage d’indications sur la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Concernant les autres métaux précieux, l’argent au comptant a augmenté de 0,2 % à 33,29 dollars l’once, le platine a progressé de 0,2 % à 985,18 dollars, et le palladium a gagné 0,6 % pour atteindre 954,63 dollars.