L’or compense ses pertes grâce à la baisse du dollar et à la hausse de la demande pour les valeurs refuges

L’or a compensé les pertes subies plus tôt ce mercredi, soutenu par la baisse du dollar et l’augmentation de la demande pour les investissements refuges. Le métal précieux s’est échangé à 2 414,59 dollars l’once sur le marché au comptant, après une hausse de 1 % lors des transactions de mardi. Parallèlement, les contrats à terme sur l’or aux États-Unis ont progressé de 0,16 %, atteignant 2 925,20 dollars.



Cette hausse a coïncidé avec une baisse de l’indice du dollar à son plus bas niveau en trois mois, réduisant ainsi le coût de l’or pour les détenteurs d’autres devises. Cependant, la montée des rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans a limité l’attrait du métal précieux, qui ne génère pas de rendement.



Tim Waterer, analyste en chef chez KCM Trade, a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’or reste un actif recherché en raison de l’incertitude persistante entourant le commerce international.



Par ailleurs, les nouveaux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les importations mexicaines et canadiennes sont entrés en vigueur, en plus de l’augmentation des taxes sur les produits chinois. Ces mesures ont déclenché des guerres commerciales susceptibles d’affecter négativement la croissance économique et d’entraîner une hausse des prix pour les consommateurs américains déjà confrontés à une inflation élevée.



En réponse, la Chine et le Canada ont appliqué des tarifs douaniers sur un ensemble de produits américains, et le Mexique devrait riposter prochainement.



John Williams, président de la Réserve fédérale de New York, a affirmé que les droits de douane américains risquaient d’accentuer l’inflation, ajoutant que la politique actuelle des taux d’intérêt ne nécessitait pas de modification.



Depuis le début de l’année, l’or a gagné plus de 10 % en tant que valeur refuge, soutenu par les politiques de Trump qui accroissent l’incertitude économique. Toutefois, une hausse des taux d’intérêt pourrait réduire son attrait à l’avenir.



Les marchés attendent également le rapport sur l’emploi d’ADP, qui sera publié plus tard dans la journée, ainsi que le rapport sur l’emploi non agricole aux États-Unis, prévu pour vendredi.



D’autre part, la Chine a annoncé de nouvelles mesures de relance budgétaire afin de stimuler la consommation et de soutenir son économie, qui vise une croissance de 5 % cette année.



Autres métaux précieux :

L’argent a progressé de 0,74 % à 32,21 dollars l’once.

Le platine a augmenté de 0,64 % à 969,20 dollars.

Le palladium a légèrement avancé de 0,1 % à 948,70 dollars.