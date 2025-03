Les contrats à terme des actions américaines augmentent avant la décision de la Fed

Les contrats à terme des indices boursiers américains ont légèrement augmenté mercredi, avant la décision attendue de la Réserve fédérale concernant la politique monétaire.



Il est prévu que la banque centrale maintienne son taux d’intérêt directeur pour la nuit inchangé, dans la fourchette de 4,25 % à 4,50 %, lorsqu’elle publiera sa déclaration de politique monétaire plus tard dans la journée, selon Reuters.



Les traders s’attendent à ce que la Réserve fédérale assouplisse sa politique de 60 points de base cette année, avec une première baisse attendue en juillet, selon les données de la Bourse de Londres.



L’attention sera centrée sur les nouvelles prévisions économiques des décideurs politiques, qui fourniront une idée de l’impact des politiques commerciales et migratoires du président américain Donald Trump sur la croissance économique, l’inflation et le chômage.



Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit prononcer un discours plus tard dans la journée.



Les analystes de la banque ING ont déclaré : « Les prix du marché suggèrent quelques ajustements accommodants dans la déclaration de la Fed aujourd’hui, mais nous pensons que Powell voudra voir des preuves tangibles d’un ralentissement économique et restera prudent pour le moment. »



Les actions américaines ont subi une forte pression de vente ces dernières semaines, après qu’un certain nombre d’indicateurs économiques ont montré un ralentissement de l’économie américaine dans un contexte d’incertitude concernant la politique commerciale.



L’indice de référence S&P 500 a confirmé la semaine dernière qu’il était en correction après une baisse de 10 % par rapport à son plus haut niveau récent. L’indice Nasdaq, dominé par le secteur technologique, a également confirmé une correction le 6 mars, tandis que l’indice Dow Jones industriel se trouve à environ 2 % de la barre de correction.



À 06h02, heure de l’Est des États-Unis, les contrats à terme de l’indice S&P 500 (E-minis) ont augmenté de 16,25 points, soit 0,29 %, avec un volume de 91 934 contrats échangés. Les contrats à terme de l’indice Nasdaq 100 (E-minis) ont augmenté de 73,75 points, soit 0,38 %, et les contrats à terme de l’indice Dow Jones (E-minis) ont augmenté de 65 points, soit 0,16 %.



Les actions américaines ont mis fin mardi à une série de gains courts de deux séances. L’attrait des refuges sûrs est resté, le prix de l’or atteignant un nouveau niveau record mercredi.



Les actions de croissance ont légèrement augmenté dans les échanges avant l’ouverture, avec une hausse de 1,2 % de l’action Nvidia. Le PDG Jensen Huang a déclaré que l’entreprise était bien positionnée pour participer à la transformation de l’industrie de l’intelligence artificielle, lors de son intervention au congrès annuel des développeurs de logiciels organisé par l’entreprise spécialisée dans les puces d’IA mardi.



L’action Tesla a également augmenté de 2,7 %, tandis que les actions d’Amazon et de Microsoft ont respectivement augmenté de 0,2 %.