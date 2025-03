L’ONU : La situation sanitaire est « extrêmement déplorable » au nord du darfour, au soudan

Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a déclaré hier (mardi) que les partenaires humanitaires dans l’État du Nord-Darfour, à l’ouest du Soudan, signalent une situation sanitaire « extrêmement déplorable », en particulier dans la ville d’El-Fasher, capitale de l’État, ainsi que dans les camps de déplacés des zones environnantes.



Dans sa dernière mise à jour, le bureau a ajouté que la poursuite des combats « a provoqué des vagues de déplacements, mettant à rude épreuve un système de soins de santé déjà fragile et qui peine à répondre aux besoins les plus élémentaires de la population ».



Il a précisé que plus de deux cents établissements de santé à El-Fasher ne sont plus fonctionnels et qu’il existe une grave pénurie de personnel médical, de médicaments essentiels et de fournitures vitales.



L’OCHA a indiqué que les partenaires humanitaires tentent de fournir des fournitures médicales, mais que l’insécurité et les restrictions d’accès continuent d’entraver leur travail.



Il a également souligné que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rapporté que plus de 70 % des hôpitaux et des infrastructures de santé dans les différentes zones touchées par le conflit au Soudan « ne sont plus opérationnels, laissant des millions de personnes sans soins de santé ».



Le bureau onusien a déclaré que le système de santé au Soudan subit des attaques continues et qu’à la mi-février, l’OMS avait enregistré près de 150 attaques contre les structures de soins depuis le début de la guerre : « Mais le chiffre réel pourrait être bien plus élevé ».



L’OCHA a appelé les parties au conflit à « garantir un accès humanitaire sûr, durable et en temps opportun afin d’atteindre les personnes ayant besoin d’un soutien vital », insistant sur la nécessité de protéger les civils et de répondre à leurs besoins essentiels pour leur survie.