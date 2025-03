L’ONU confirme le recul du phénomène « El Niño » dans l’océan Pacifique

L’Organisation météorologique mondiale des Nations Unies a prévu que le phénomène « La Niña », lié à la baisse des températures mondiales et qui a commencé en décembre, serait « de courte durée », après des avertissements indiquant que cela ne suffira pas à compenser les effets du réchauffement climatique.



Selon les prévisions des centres de prévisions saisonnières mondiales de l’OMM, il est prévu que les températures de surface dans la région équatoriale de l’océan Pacifique, actuellement inférieures à la moyenne, reviennent rapidement à la normale.



L’OMM a indiqué dans un communiqué que la probabilité de retour aux conditions dites « neutres », c’est-à-dire non liées aux phénomènes « El Niño » ou « La Niña », est de 60 % d’ici mai et atteint 70 % d’ici juin.



Le site officiel de l’ONU définit « La Niña » comme un phénomène climatique naturel, qui entraîne une baisse des températures dans l’océan Pacifique et influence les conditions météorologiques dans le monde entier.



Ce phénomène est associé à un refroidissement étendu des eaux de surface au centre et à l’est de l’océan Pacifique, en lien avec des changements dans la circulation atmosphérique tropicale, notamment les vents, la pression et les précipitations, selon l’OMM. Il produit généralement des effets climatiques opposés à ceux d’El Niño, notamment dans les zones tropicales.



L’OMM considère que la probabilité d’un phénomène « El Niño » entre mars et juin est « faible ».

Les effets sur le climat

« La Niña » provoque des effets climatiques opposés à ceux d’El Niño, en particulier dans les régions tropicales. Elle est également liée à une baisse des températures mondiales, mais l’OMM met en garde contre le fait que cette baisse ne sera pas suffisante pour compenser les effets du réchauffement climatique causé par le changement climatique.



En conséquence, certains pays comme l’Australie, le Brésil, les Philippines, le Canada et d’autres pourraient connaître une augmentation des précipitations ou une baisse des températures en raison de « La Niña », mais ces changements seront temporaires.