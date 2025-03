Longtemps controversées, les ballerines font leur grand retour

Longtemps laissées de côté au profit des baskets et des talons, les ballerines s’apprêtent à faire un retour remarqué dans la mode printemps-été 2025. Aperçues sur les podiums des plus grandes maisons, elles se réinventent dans des versions plus audacieuses et modernes.

Exit l’image classique de la ballerine sage et discrète ! Cette saison, elle se transforme en basket-ballerine, une fusion entre élégance et esprit sportswear. Avec une semelle plus épaisse, parfois colorée ou cramponnée, ce modèle revisité apporte une touche dynamique aux tenues du quotidien. Associée à un jean cargo, une mini-jupe ou un short, elle devient l’élément clé d’un look branché et décalé.

Si le modèle à bout rond vous laisse indifférent, les nouvelles versions pourraient bien vous séduire. En bout carré ou pointu, elles gagnent en caractère et s’intègrent parfaitement aux tenues minimalistes et sophistiquées. Les matières aussi évoluent : daim, cuir texturé, velours, dans des teintes automnales comme le bordeaux, le marron ou le camel, parfaites pour un style bohème chic.

Pour casser l’image un peu fade des ballerines traditionnelles, les créateurs misent sur des brides, des lacets ou encore des ornements métalliques. Une version qui oscille entre romantisme et modernité, idéale pour jouer avec les styles sans fausse note.

Comment les porter en 2025 ? Avec un jean baggy pour un effet casual-chic. En version à brides pour un look preppy revisité. Dans des tons nude ou pastel pour une silhouette élégante et minimaliste.

Si la ballerine a longtemps été jugée désuète, son retour en force prouve qu’elle peut être à la fois tendance et polyvalente.