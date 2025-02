Londres : un incendie ravage l’hôtel de luxe Chiltern Firehouse, lieu prisé des célébrités

Un incendie spectaculaire a ravagé vendredi l’hôtel 5 étoiles Chiltern Firehouse, situé en plein cœur de Londres. Établissement emblématique prisé par les célébrités et les figures politiques, il devait accueillir dimanche la fête post-Bafta organisée par Netflix. Si aucun blessé n’est à déplorer, les dégâts matériels sont considérables et l’hôtel restera fermé jusqu’à nouvel ordre.

L’incendie s’est déclaré aux alentours de 15 heures dans les conduits de ventilation du rez-de-chaussée avant de se propager jusqu’au toit du bâtiment de trois étages. Face à l’ampleur du sinistre, 125 pompiers et 20 camions ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. L’opération a duré plus de cinq heures, et des équipes sont restées sur place toute la nuit pour prévenir tout risque de reprise du feu.

Érigé en 1889 en tant que caserne de pompiers, le Chiltern Firehouse a été transformé en hôtel-restaurant en 2013 sous l’impulsion de l’homme d’affaires américain André Balazs. Depuis, il est devenu un lieu incontournable des personnalités du monde entier, accueillant régulièrement des stars comme Dua Lipa, Lady Gaga, Tom Cruise, Johnny Depp ou encore des figures politiques telles que Bill Clinton et David Cameron.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie. L’établissement étant un bâtiment historique, des experts en architecture et en sécurité incendie seront mobilisés pour évaluer les dégâts et envisager une réhabilitation. En attendant, les événements prévus, dont la prestigieuse soirée post-Bafta de Netflix, ont dû être annulés ou déplacés.