L’odyssée sans fin d’Armand Givre, aventurier des sommets et des routes du monde

Depuis quatorze ans, Armand Givre sillonne la planète, très souvent sur son vélo, porté par une soif d’aventure et un goût insatiable pour l’exploration. Originaire de Druillat, ce globe-trotteur infatigable vient d’ajouter un exploit à son palmarès en gravissant l’Aconcagua, le toit de l’Amérique du Sud, culminant à 6 961 mètres en Argentine.

De l’Australie à la Nouvelle-Zélande, en passant par la Nouvelle-Calédonie et le Canada, il a multiplié les expériences, empruntant les routes les plus reculées et les sommets les plus vertigineux. Actuellement en pleine traversée du Chili à vélo, il poursuit sa route vers la Colombie, achevant ainsi un périple époustouflant à travers l’Amérique du Sud.

Mais son aventure est loin de s’arrêter là. Son prochain défi l’emmènera aux États-Unis, où il prévoit de rallier le Mexique au Canada, toujours sur son fidèle deux-roues. Un voyage au long cours qui, pour lui, est bien plus qu’un mode de vie : une quête perpétuelle de liberté et de dépassement de soi.