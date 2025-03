L’obsession de trump pour l’annexion du canada… rêve expansionniste ou simple moyen de pression ?

S’agit-il d’une simple tactique de négociation astucieuse, d’une volonté de contrôler les ressources naturelles, ou d’un rêve difficilement réalisable ? L’obsession du président américain Donald Trump pour l’annexion du Canada est si singulière qu’il est difficile d’en trouver une explication évidente.



Todd Belt, professeur de sciences politiques à l’Université George Washington, a déclaré : « Je pense que c’est l’un de ces sujets que Trump considère comme une idée séduisante, mais dont il sait que la probabilité de réalisation est quasi nulle. » Il ajoute que « son discours vise probablement à adopter une position de négociation imprévisible ».



Le républicain de 78 ans, qui était sur le point de déclencher une guerre commerciale mondiale ces dernières semaines, a une nouvelle fois exprimé son désir expansionniste sur sa plateforme sociale « Truth Social ».



Trump a écrit : « La seule option logique pour le Canada est de devenir notre chère 51e étoile », dessinant ainsi une vision d’un avenir radieux avec moins d’impôts, sans droits de douane, et où les Canadiens bénéficieraient de la sécurité.



33 %

Les propos de Trump sur l’annexion ont laissé les Canadiens stupéfaits. Le Premier ministre canadien sortant, Justin Trudeau, a déclaré la semaine dernière : « Ce que (Trump) veut voir, c’est un effondrement complet de l’économie canadienne », après que Washington a annoncé l’imposition de droits de douane de 25 % sur toutes les importations canadiennes, avant de revenir sur cette décision.



Les déclarations de Trump ont suscité des réactions anti-américaines au nord de la frontière, au point que l’hymne national des États-Unis a été hué lors d’événements sportifs.



Un sondage réalisé ce mois-ci par l’« Institut Léger » a révélé que seulement 33 % des Canadiens ont une opinion positive des États-Unis, contre 52 % en juin 2024.



Dans le même sondage, 77 % des répondants ont déclaré avoir une vision positive de l’Union européenne.



Dans une publication sur « Truth Social » avant-hier, Trump a qualifié la frontière américano-canadienne de « ligne artificielle tracée il y a de nombreuses années ».



S’adressant aux Canadiens, il a déclaré que lorsque la frontière disparaîtra, « nous aurons la nation la plus sûre et la plus formidable au monde. Votre hymne national continuera d’être joué, mais il représentera désormais un État grand et puissant au sein de la plus grande nation que le monde ait jamais connue ! ».



Trump semble déterminé à redessiner les cartes, comme l’a montré sa décision, peu après son investiture, de rebaptiser le golfe du Mexique en « golfe de l’Amérique ».



Il a également revendiqué publiquement l’annexion du Groenland et exprimé son souhait de reprendre le contrôle du canal de Panama.



Todd Belt explique : « Une grande partie de cette ambition territoriale (Groenland, Panama, Canada) s’est manifestée après les élections, et je pense que quelqu’un lui a fait croire que les grands présidents marquent l’histoire en conquérant des territoires. »



Trudeau, dans son discours la semaine dernière, a promis que l’annexion du Canada ne se produirait jamais. « Cela n’arrivera jamais… Nous ne serons jamais le 51e État. »



Les ressources en eau

Selon un rapport du « New York Times », Trump a profité d’un entretien avec Trudeau le mois dernier pour remettre en question un traité de 1908 établissant la frontière entre les deux pays.



Connu pour son intérêt pour les ressources en eau, Trump a critiqué les accords régissant l’accès à l’eau entre les deux pays, selon des sources médiatiques.



À l’est, la frontière américano-canadienne traverse la région des Grands Lacs. À l’ouest, vers la côte Pacifique, elle longe le fleuve Columbia, dont l’accès aux eaux est strictement régulé par un traité international détaillé.



Ian Lee, professeur d’économie à l’Université Carleton d’Ottawa, estime qu’une guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada, dont les économies sont étroitement liées, représenterait une « menace existentielle » pour les Canadiens.



Il ajoute : « Peu importe à quel point nous protestons et exprimons notre colère, cela ne change pas la réalité. » Il insiste : « Nous sommes la souris, et ils sont l’éléphant de 5 tonnes. Nous devons trouver un compromis et gérer les exigences américaines. »



Mais le nouveau Premier ministre canadien, Mark Carney, qui prendra ses fonctions vendredi, rejette cette approche défaitiste.



Dimanche dernier, il a déclaré : « Les Américains ne doivent pas se tromper : dans le commerce comme au hockey, le Canada gagnera. »



Hier, Ottawa a annoncé de nouveaux droits de douane sur certains produits américains, en réponse aux taxes imposées par Trump sur l’acier et l’aluminium, jugées « injustifiées et absurdes ».