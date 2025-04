« ll faut se réveiller, que les mises en cause soient jugés à la hauteur de leurs crimes ! » La maman du collégien de 15 ans, battu à mort dans l’Essonne en avril 2024, sort du silence

En avril 2024, Shemseddine, 15 ans, succombait à ses blessures après avoir été passé à tabac près de son collège, à Viry-Châtillon (Essonne). Un an après les faits, sa mère s’est confiée pour la première fois sur RTL. Elle était au micro d’Amandine Bégot ce mercredi 2 avril à 8h15 dans RTL Matin.

La maman de Shemseddine a ainsi déclaré : « C’était un enfant joyeux, tout le temps souriant, chaleureux, généreux, qui avait une joie de vivre. Il aimait tout le monde, il était apprécié de tout le monde. Il me manque terriblement. C’est un peu les montagnes russes, on est tous brisés, on reste debout mais brisés. (…) J’essaie d’être une maman forte pour eux (…) Ce n’est pas tous les jours évident. Mais mon combat, ce sera toujours pour eux. »

Un an après les faits, la mère de Shemseddine a lancé un appel sur RTL pour mettre fin aux violences : « Je pense qu’il faut un élan d’éveil. Etant maman seule ayant éduqué 3 enfants, j’ai toujours inculqué les bonnes valeurs et des principes pour ne pas qu’ils sombrent du mauvais côté (…) Il faut que tous les pères et les mamans soient là pour leurs enfants. »

Elle a conclu: « Il faut se réveiller, agir et ne plus subir. Que les mises en cause soient jugés à la hauteur de leurs crimes. Il faudrait faire quelque chose maintenant, pas après parce qu’après, ça sera peut-être trop tard. »

Un drame qui témoigne de la banalisation de la violence

Pour rappel, le 4 avril 2024, Shemseddine, un adolescent de 15 ans scolarisé au collège Les Sablons à Viry-Châtillon (Essonne), avait été violemment agressé à la sortie de son établissement. Retrouvé inconscient par un passant, il avait été transporté en urgence à l’hôpital Necker à Paris, où il avait succombé à ses blessures le lendemain.

L’enquête a rapidement révélé que l’attaque était liée à un différend impliquant une jeune fille mineure. Deux frères, apprenant que leur sœur échangeait des messages avec des garçons, auraient décidé d’intervenir pour protéger son honneur. Shemseddine, qui aurait affirmé pouvoir continuer à lui parler, aurait été pris pour cible par le groupe d’agresseurs.

Quatre jeunes, dont trois mineurs, avaient été mis en examen pour assassinat. Deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire. La sœur des deux frères impliqués a fait également l’objet de poursuites pour abstention volontaire d’empêcher un crime.