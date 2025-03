Lizzo incarnera Sister Rosetta Tharpe dans le biopic musical “Rosetta” produit par Amazon MGM Studios

La chanteuse américaine Lizzo s’apprête à endosser un rôle historique : celui de Sister Rosetta Tharpe, pionnière du rock’n’roll et figure iconique du gospel, dans Rosetta, un biopic musical actuellement en développement chez Amazon MGM Studios. Ce film explorera une période déterminante de la vie de la musicienne, entre innovations sonores, luttes intimes et avancées sociales. Lizzo, qui coproduira également le projet aux côtés de Forest Whitaker, y tiendra son premier grand rôle dramatique au cinéma.

Née en 1915, Rosetta Tharpe a bouleversé les codes de la musique gospel en y introduisant des riffs de guitare électrique, du blues et des accents rock qui inspireront des générations d’artistes, de Chuck Berry à Elvis Presley. Le film se concentrera sur ses années de reconnaissance publique, marquées par la nécessité de cacher sa relation avec une femme et par l’organisation d’un concert spectaculaire dans un stade, présenté comme l’un des plus emblématiques de son époque. Le scénario a été confié à Natalie Chaidez (Queen of the South) et Kwynn Perry, mais aucun réalisateur n’a encore été annoncé.

Pour Lizzo, cette nouvelle aventure au cinéma s’inscrit dans une trajectoire artistique déjà bien remplie. Révélée comme chanteuse engagée et performeuse flamboyante, elle avait fait ses débuts au cinéma dans Hustlers en 2019, aux côtés de Jennifer Lopez. Son implication dans Rosetta illustre sa volonté d’allier engagement et création en mettant en lumière une artiste longtemps méconnue, aujourd’hui célébrée comme l’une des mères fondatrices du rock. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.