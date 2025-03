L’Iran examine des négociations avec Washington pour garantir la « pacificité » de son programme nucléaire

La mission iranienne auprès des Nations Unies a déclaré que Téhéran envisagerait de mener des négociations avec les États-Unis si l’objectif des pourparlers était de traiter les préoccupations concernant la production d’armes nucléaires, tout en rejetant toute tentative de démanteler le programme. Dans un message publié sur la plateforme « X » dimanche, la mission a précisé que si l’objectif des négociations était de démanteler le programme nucléaire « pacifique » de l’Iran, « de telles négociations n’auraient jamais lieu ».

Ce message iranien est intervenu deux jours après l’annonce du président américain, Donald Trump, qu’il avait envoyé une lettre à la plus haute autorité du pays pour négocier un accord nucléaire.

Dans une interview avec « Fox Business », Trump a déclaré : « Il y a deux façons de traiter avec l’Iran : militairement, ou conclure un accord », pour l’empêcher de se doter d’armes nucléaires.

Trump a précisé qu’il souhaitait négocier un accord nucléaire avec l’Iran, proposant à Téhéran de commencer les discussions. Il a également réitéré sa politique de « pression maximale » qu’il avait adoptée lors de son premier mandat pour isoler l’Iran de l’économie mondiale et réduire ses exportations de pétrole à zéro.

Téhéran nie chercher à acquérir des armes nucléaires, et le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a déclaré samedi que Téhéran ne serait pas contraint de négocier, qualifiant Trump de « tyran ».

Le président iranien, Masoud Pezeshkian, a déclaré dimanche que la politique fondamentale de son pays était « de réduire les tensions et de renforcer l’unité », ajoutant que l’Iran « n’a jamais cherché à posséder des armes nucléaires, conformément aux directives du guide suprême Ali Khamenei ».

Le site de la présidence iranienne a rapporté que Pezeshkian avait déclaré lors d’une conversation téléphonique avec le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre : « Nous considérons que toute tension, perturbation ou conflit est nuisible pour nous, pour la région et pour le monde ».

Pezeshkian a ajouté : « Notre politique fondamentale repose sur la réduction des tensions et le renforcement de l’unité, mais nous ferons face avec force à toute menace pour la sécurité et les intérêts de notre pays ».

Il s’agit du premier contact officiel entre le président iranien et un responsable occidental après l’annonce par Trump d’avoir adressé une lettre à l’Iran.

Le Premier ministre norvégien a déclaré que son pays « soutenait les solutions pacifiques dans la région » et exprimait sa disponibilité « à offrir toute aide possible pour renforcer la stabilité régionale ».

En revanche, Pezeshkian a répondu : « La République islamique d’Iran a toujours été un facteur de stabilité dans la région et a cherché à prévenir les guerres et les conflits dans la mesure du possible ».

Il a poursuivi : « Le régime sioniste, en tant que principale source de tensions dans la région, ne se contente pas d’attiser les guerres et de commettre des crimes contre le peuple palestinien, mais tente par des mensonges de présenter les activités nucléaires pacifiques de l’Iran comme une menace pour la sécurité ».

Pezeshkian a rejeté les accusations occidentales selon lesquelles Téhéran chercherait à acquérir des armes nucléaires, affirmant que son pays « n’a jamais cherché, et ne cherchera jamais, à posséder des armes nucléaires », soulignant la coopération continue avec l’« Agence internationale de l’énergie atomique » pour garantir la transparence des activités nucléaires.

Il a ajouté : « Notre politique repose sur la réduction des tensions et la consolidation de l’unité, mais nous ne manquerons pas de défendre notre sécurité et nos intérêts avec toute la force nécessaire ».

Un communiqué de la présidence iranienne a indiqué que l’appel entre Pezeshkian et le Premier ministre norvégien avait abordé les questions bilatérales et multilatérales, précisant que le président iranien avait évoqué les relations solides entre Téhéran et Oslo ainsi que les possibilités de coopération sur les questions régionales et internationales, exprimant sa reconnaissance pour les « efforts de la Norvège en faveur de la paix et de la stabilité ».

Le directeur général de l’« Agence internationale de l’énergie atomique » (AIEA), Rafael Grossi, a déclaré que « le temps presse pour les voies diplomatiques imposant de nouvelles restrictions aux activités de l’Iran, alors que Téhéran continue d’accélérer l’enrichissement de l’uranium à un niveau proche de celui nécessaire à la fabrication d’armes ».