Avec L’intranquille monsieur Pessoa, Nicolas Barral propose une immersion captivante dans les derniers jours du grand écrivain portugais Fernando Pessoa. Plutôt qu’une biographie classique, cette bande dessinée prend la forme d’une enquête menée par Simão Cerdeira, un jeune pigiste chargé d’écrire la nécrologie du poète en novembre 1935. À travers les rencontres et témoignages de ceux qui ont croisé Pessoa, Barral dresse un portrait en puzzle de cet homme insaisissable, qui jonglait avec des dizaines d’hétéronymes et dont la vie oscillait entre solitude, mysticisme et alcool.

Le récit alterne entre le présent de Pessoa, qui continue sa routine lisboète malgré l’annonce de sa mort imminente, et les recherches de Simão, découvrant progressivement la complexité du poète. Barral met en scène les hétéronymes comme de véritables personnages, rendant tangible la frontière floue entre fiction et réalité. Grâce à une narration fluide et un dessin soigné, l’auteur parvient à retranscrire l’atmosphère mélancolique de Lisbonne, avec ses cafés brumeux et ses rues pavées où erre le spectre du poète. Les allers-retours temporels, soulignés par des variations chromatiques, participent à cette plongée dans un univers où l’identité de Pessoa demeure une énigme.

Au-delà de l’histoire personnelle du poète, la bande dessinée rend hommage à son œuvre monumentale, en évoquant notamment Le Livre de l’intranquillité, resté inachevé et publié bien après sa mort. Avec cette reconstitution minutieuse, Barral fait revivre l’un des plus grands écrivains portugais tout en questionnant la nature même de la création littéraire. Une lecture à la fois fascinante et troublante, qui s’adresse autant aux admirateurs de Pessoa qu’aux curieux désireux de percer son mystère.