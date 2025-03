« L’intelligence scientifique avancée » réussit à générer des anticorps contre les maladies et à capter le carbone atmosphérique

Parmi les nombreuses applications de l’intelligence artificielle, l’une se distingue particulièrement : son potentiel dans l’accélération de la découverte scientifique. Les experts s’accordent à dire que les plus grandes opportunités d’innovation résident dans ce domaine, particulièrement pour les systèmes d’intelligence artificielle qui favorisent la recherche.



L’intelligence artificielle dans les sciences et la médecine L’énorme volume de données scientifiques ouvre la voie à de grandes promesses. L’intelligence artificielle pourrait, en un temps record, permettre de découvrir de nouveaux médicaments, développer des cultures pour nourrir la population mondiale, et créer des matériaux pour favoriser l’énergie verte. Ces avancées seraient réalisées beaucoup plus rapidement que les recherches traditionnelles.



Des géants technologiques comme Microsoft et Google investissent dans l’intelligence artificielle pour le secteur scientifique, en collaborant notamment sur des projets de découverte de médicaments. L’année dernière, le prix Nobel de chimie a été attribué à des chercheurs ayant utilisé l’IA pour prédire et produire des protéines.



L’intelligence scientifique pour la recherche et l’exploration Ce mois-ci, Lila Sciences, une start-up basée à Cambridge, a annoncé son ambition de révolutionner la science à travers l’intelligence artificielle. Après deux ans de travail secret, l’entreprise a développé une IA avancée pour aborder les défis majeurs de l’humanité.



Avec une équipe de scientifiques et un financement de 200 millions de dollars, Lila a mis au point un programme d’IA capable de mener des expériences dans des laboratoires automatisés, en collaboration avec plusieurs chercheurs. Cette technologie, alimentée par des données de recherche et d’expériences documentées, cherche à imiter le raisonnement scientifique et logique.



Générer des anticorps pour combattre les maladies L’intelligence artificielle de Lila a déjà démontré sa capacité à générer de nouveaux anticorps contre les maladies et à concevoir des matériaux pour capturer le carbone. En quelques mois, Lila a obtenu des résultats concrets, un processus qui prend normalement plusieurs années dans les recherches traditionnelles.



Ces succès ont convaincu de nombreux scientifiques que l’IA accélérera considérablement le cycle de recherche et d’expérimentation. Parfois, elle pourrait même dépasser l’imagination humaine, offrant de nouvelles inventions et facilitant le progrès.



Renforcer la méthode scientifique Jeffrey von Maltzan, PDG de Lila, estime que l’IA sera le moteur de la prochaine révolution dans la méthode scientifique. Cette révolution repose sur l’intelligence artificielle générative, qui permet à la machine de répondre à des questions, rédiger des rapports et accomplir des tâches avec une fluidité comparable à celle des humains.



Des défis à surmonter Toutefois, des défis importants se posent. Bien que l’IA révolutionne certains secteurs, comme la découverte de médicaments, son statut de simple outil puissant ou de technologie dépassant les capacités humaines reste incertain. Lila, en particulier, travaille dans la confidentialité, ce qui empêche une évaluation extérieure complète. Les scientifiques avertissent que les avancées précoces ne garantissent pas nécessairement le succès à long terme.



La naissance de Lila Lila a vu le jour sous l’égide de Flagship Pioneering, une société d’investissement en biotechnologie, notamment connue pour Moderna, le fabricant du vaccin COVID-19. Flagship s’intéresse aux recherches prometteuses et à leur potentiel commercial dans les années à venir.



Projets pour prouver les capacités de l’IA L’équipe de Lila a développé plusieurs projets pour démontrer la puissance de son IA, en collaborant avec des chercheurs sur des demandes spécifiques. Dans l’un de ces projets, l’IA a trouvé un nouveau catalyseur pour la production d’hydrogène vert, un processus habituellement long, mais réalisé en quatre mois avec l’IA.



Moins de risques d’erreurs pour l’intelligence scientifique George Church, généticien renommé à Harvard et nouvellement membre de Lila, pense que les sciences offrent un domaine particulièrement prometteur pour l’IA. Dans ce secteur, la véracité et la précision peuvent être testées et mesurées, réduisant ainsi les erreurs que l’IA pourrait commettre, contrairement aux systèmes de chat automatisés.



Progrès en cours mais encore loin du marché Bien que les projets de Lila soient encore loin de produire des produits commercialisables, l’entreprise continue de travailler avec ses partenaires pour transformer ses découvertes en produits utilisables. Lila agrandit ses installations à Cambridge et prévoit de s’étendre à San Francisco et Londres dans les deux prochaines années.



Des tests expérimentaux avec des systèmes automatisés Dans un laboratoire de Lila, des expériences automatisées se déroulent en collaboration avec des chercheurs, où l’IA guide les étapes expérimentales pour trouver de nouvelles protéines ou modifier des gènes. Chaque succès ou échec est intégré dans l’IA, qui apprend en continu et devient plus performante.



Molly Gibson, cofondatrice de Lila, déclare que l’objectif ultime est de permettre à l’IA de gérer la méthode scientifique, en générant de nouvelles idées et en les testant en laboratoire.