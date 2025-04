L’intelligence artificielle au service de l’activité physique des enfants autistes

Une équipe de chercheurs de l’université du Michigan (États-Unis) a mis au point un programme basé sur l’intelligence artificielle destiné à proposer des exercices physiques simplifiés et adaptés aux besoins des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme (TSA).

Les chercheurs soulignent que l’activité physique favorise la santé physique, sociale et émotionnelle des enfants, ce qui améliore leur capacité à participer à des activités de groupe et à interagir de manière positive. Ces résultats ont été publiés jeudi dans la revue Frontiers in Physiology.

L’importance de l’activité physique chez les enfants autistes

Le trouble du spectre de l’autisme est une affection neurologique qui affecte la communication et l’interaction sociale. Il apparaît généralement dès la petite enfance et perdure tout au long de la vie. Les personnes autistes peuvent éprouver des difficultés à interpréter les signaux sociaux (comme les expressions faciales ou l’intonation de la voix), manifester un intérêt intense pour certains sujets et adopter des comportements routiniers.

L’activité physique est particulièrement bénéfique pour ces enfants :

Elle améliore les compétences sociales.

Elle renforce la concentration et l’attention.

Elle réduit l’anxiété et le stress.

Elle développe la coordination motrice, la force musculaire et l’équilibre.

Autant d’éléments qui contribuent à améliorer leur qualité de vie globale.

Des collations d’exercices intégrées à la journée scolaire

L’équipe a conçu un programme visant à intégrer des moments d’activité physique dans la journée scolaire pour réduire le temps passé assis, notamment pour les enfants autistes ou souffrant de troubles sensoriels.

L’idée : proposer des collations d’exercices de courtes séances de 3 à 4 minutes — qui s’intègrent de manière douce et non contraignante dans la routine des enfants.

L’intelligence artificielle pour adapter le contenu

Les chercheurs ont retravaillé les instructions de 132 vidéos d’exercices du programme afin de mieux les adapter aux besoins spécifiques des enfants autistes. Pour cela, ils ont utilisé ChatGPT, un outil d’intelligence artificielle, pour générer des consignes simples, claires et cohérentes pour chaque exercice.

Par exemple, pour le mouvement du « Jumping Jack », les instructions ont été reformulées de manière à ce qu’elles soient faciles à comprendre et à suivre pour les enfants ayant des troubles du spectre de l’autisme ou un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

Le contenu des vidéos a également été enrichi avec des consignes à la fois visuelles et verbales, afin de faciliter la compréhension et l’apprentissage.

Toutes les instructions ont été vérifiées pour garantir trois critères essentiels :

Clarté

Brièveté

Cohérence

Vers un accès élargi aux activités physiques

Selon les chercheurs, cette étude représente une étape importante vers l’adaptation de l’activité physique aux enfants autistes, en facilitant leur accès à des exercices autrement difficiles à suivre dans des formats classiques.

Ils ajoutent que l’usage de l’intelligence artificielle montre le potentiel des nouvelles technologies dans l’amélioration des programmes éducatifs, en ouvrant la voie à une éducation plus inclusive, adaptée aux besoins spécifiques de chaque enfant.

L’équipe travaille actuellement à traduire les vidéos en espagnol et en arabe pour élargir leur accessibilité aux communautés hispanophones et arabophones de l’État du Michigan.