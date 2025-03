L’inflation en Chine devient négative pour la première fois en 13 mois

Le taux d’inflation des consommateurs en Chine est passé sous la barre de zéro pour la première fois en 13 mois, en raison de l’anticipation des vacances du Nouvel An lunaire. Cependant, cela rappelle les pressions déflationnistes persistantes pesant sur l’économie.

Le Bureau national des statistiques a annoncé dimanche que l’indice des prix à la consommation avait diminué de 0,7 % par rapport à l’année précédente, contre une augmentation de 0,5 % le mois précédent. La moyenne des prévisions des économistes interrogés par Bloomberg anticipait une baisse de 0,4 %.

Sur une base mensuelle, les prix ont chuté de 0,2 % par rapport au mois de janvier.

Alors que de nombreux autres pays luttent contre l’inflation, les décideurs chinois sont confrontés à une baisse des prix et à la menace d’une spirale déflationniste qui pourrait freiner l’économie. La semaine dernière, le gouvernement a souligné la nécessité de stimuler la demande intérieure et la consommation dans un rapport annuel présenté à son organe législatif, l’Assemblée nationale populaire. Toutefois, il n’a pas dévoilé de nouvelles mesures marquantes pour soutenir l’économie.

Le Nouvel An lunaire, période où les dépenses liées aux voyages, aux sorties au restaurant et aux loisirs augmentent, est tombé fin janvier cette année, au lieu de février, car il suit le cycle lunaire. Les dépenses des vacances ont contribué à une hausse de l’indice des prix à la consommation de 0,5 % en janvier, mais celui-ci a ensuite reculé en février, par rapport au pic de 2024.

Dong Liguang, statisticien au Bureau national des statistiques, a déclaré dans une analyse écrite que, si l’on tient compte de l’effet des vacances, l’indice a en réalité augmenté de 0,1 % le mois dernier.

Cela reste toutefois bien en deçà du niveau idéal.

Le rapport annuel du gouvernement publié la semaine dernière a fixé un objectif d’inflation de 2 % pour cette année, mais il est probable que ce taux reste bien inférieur à cette cible. L’indice des prix à la consommation était stable en 2024, n’affichant qu’une légère hausse de 0,2 %.

Par ailleurs, la guerre commerciale croissante avec les États-Unis pourrait accentuer les vents contraires pour l’économie chinoise.

Selon Dong, en plus du Nouvel An lunaire avancé, deux autres facteurs ont contribué à la baisse des prix en février : l’amélioration des conditions météorologiques a favorisé la production agricole, entraînant une diminution des prix des légumes frais, et les fabricants automobiles ont intensifié leurs promotions pour stimuler les ventes, ce qui a provoqué une baisse des prix des voitures neuves.

Le Bureau national des statistiques a également rapporté que l’indice des prix à la production, qui mesure les prix de gros des biens, a reculé de 2,2 % en février. Les prix à la production ont chuté plus fortement que ceux à la consommation, exerçant une pression sur les entreprises pour réduire leurs effectifs et autres coûts.