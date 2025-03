L’Inde et les États-Unis progressent vers un accord commercial

Des responsables indiens et américains ont déclaré avoir discuté de plusieurs questions commerciales, notamment la réduction des droits de douane et l’assouplissement des barrières non tarifaires, et avoir réalisé des avancées en vue de conclure un accord de libre-échange au cours de discussions qui ont duré plusieurs jours à New Delhi.

Les négociations ont été menées par des responsables du ministère indien du Commerce et une délégation commerciale américaine dirigée par Brendan Lynch, l’adjoint du représentant américain au commerce pour l’Asie du Sud et l’Asie centrale. Elles se sont tenues du 26 au 29 mars.

Ces pourparlers interviennent alors que le président américain Donald Trump s’apprête à imposer, à partir du 2 avril, des droits de douane supplémentaires à plusieurs partenaires commerciaux. L’Inde cherche à obtenir une exemption dans le cadre de ces discussions bilatérales. Les deux pays visent à signer une première phase d’accord commercial d’ici l’automne.

Un communiqué du ministère indien du Commerce indique :

« La conclusion réussie des discussions reflète les progrès réalisés dans les efforts visant à renforcer les relations bilatérales en matière de commerce et d’investissement entre l’Inde et les États-Unis, contribuant ainsi à la prospérité, à la sécurité et à l’innovation dans les deux pays. »

Lors de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi à Washington le mois dernier, l’Inde s’est engagée à augmenter ses achats de produits énergétiques et d’équipements militaires américains. Les deux parties sont également convenues de travailler à un accord visant à porter le volume des échanges commerciaux à 500 milliards de dollars d’ici 2030.