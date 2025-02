Ligue des champions : Quelles sont les attentes pour les huitièmes de finale ?

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions suscite une grande excitation, annonçant des confrontations intenses entre les équipes en lice.



Les prévisions font état d’un affrontement très attendu entre Liverpool ou Barcelone et le Paris Saint-Germain. Par ailleurs, Lille (France) ou Aston Villa (Angleterre) pourraient se mesurer à Bruges (Belgique).



Les amateurs de football espèrent un derby espagnol entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid, bien que le Bayer Leverkusen puisse aussi représenter un défi pour le Real Madrid.



D’autres scénarios prévoient qu’Arsenal (Angleterre) ou l’Inter Milan (Italie) croisent le chemin d’Eindhoven (Pays-Bas), tandis que l’Inter Milan ou Arsenal pourrait affronter Feyenoord (Pays-Bas).



On parle également d’un duel entre le Bayer Leverkusen (Allemagne) ou l’Atlético de Madrid (Espagne) et le Bayern Munich (Allemagne), tandis qu’Aston Villa ou Lille pourraient se retrouver face au Borussia Dortmund (Allemagne).



Enfin, Barcelone (Espagne) ou Liverpool (Angleterre) pourraient rencontrer Benfica (Portugal).



Les huit premières équipes du classement final sont directement qualifiées pour les huitièmes de finale, tandis que les 16 autres ont dû passer par une phase de barrages pour obtenir les huit places restantes.

Les matchs des huitièmes de finale se dérouleront les 4, 5, 11 et 12 mars, les quarts de finale les 8, 9, 15 et 16 avril, les demi-finales les 29 et 30 avril ainsi que le 6 et 7 mai, et la finale le 31 mai à Munich, en Allemagne.