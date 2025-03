Liban... session de baabda... Le gouvernement approuve les nominations sécuritaires

Lors de la réunion du Conseil des ministres qui s’est tenue aujourd’hui, jeudi, au palais de Baabda, les nominations suivantes ont été approuvées :



Le général Rodolphe Haïkel nommé commandant de l’armée après avoir été promu au rang de général.



Le général Hassan Chékir nommé directeur général de la Sûreté générale après avoir été promu au rang de général.



Le général Edgar Lawandès nommé directeur général de la Sûreté de l’État après avoir été promu au rang de général.



Le général Raed Abdullah nommé directeur général de la Force de sécurité intérieure après avoir été promu au rang de général.



Le général Mershed Haj Suleiman nommé vice-directeur général de la Sûreté de l’État.



Les nominations militaires et sécuritaires à l’ordre du jour du Conseil des ministres à Baabda (Photos).



Le ministre de l’Information, Paul Morcos, a annoncé les conclusions de la session après sa fin, précisant qu’une séance spéciale du Conseil des ministres serait tenue lundi pour étudier la procédure des nominations administratives.



Il a confirmé que « les nominations dans l’armée et la sécurité ont été faites en fonction de l’expertise et de la compétence et que nous travaillons au Conseil des ministres avec précision tout en veillant à respecter les critères et les compétences », soulignant que « nous ne procéderons à aucune nomination sans critères ni procédure respectant la hiérarchie concernée. »



Il a ajouté : « Le président Joseph Aoun a précisé que la délégation du FMI a confirmé la nécessité de nommer le gouverneur de la Banque du Liban et a insisté sur l’adoption de la loi sur le secret bancaire, qui nécessite des modifications supplémentaires, ainsi que sur la restructuration des banques. De son côté, le Premier ministre, Najib Mikati, a affirmé lors de sa rencontre avec la délégation du FMI que l’objectif du Liban est d’aboutir à un programme avec lui dans les plus brefs délais. »



Concernant les derniers événements en Syrie, le président de la République a précisé que les services de sécurité et les ministères de l’Intérieur et de la Défense suivent en permanence l’évolution de la situation, afin de maintenir le plus haut niveau de préparation et d’alerte.



Morcos a également précisé que le Conseil des ministres a approuvé le point relatif au recrutement de 4500 soldats dans l’armée en trois vagues.



Il a également ajouté : « J’ai demandé à ce qu’on tranche la question de la demande de crédit sur les réserves pour compléter cette année pour les employés de Télé-Liban et d’autres institutions similaires. »



Il a indiqué qu’un projet de décret avait été préparé pour réduire les frais dans le budget 2025.