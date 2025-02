L’hiver provoque-t-il des maladies ? 5 idées fausses à démystifier

Peut-être vous apprêtez-vous à pratiquer votre activité extérieure préférée lorsque quelqu’un, comme votre grand-mère ou une amie, vous avertit de ne pas attraper froid. Ou bien, vous enfilez un pull en laine, et votre mère vous conseille de vous couvrir davantage pour éviter la grippe. En hiver, les rumeurs circulent rapidement, avec beaucoup de gens se prétendant « experts » en santé, sans fondement scientifique. Les réseaux sociaux amplifient ces informations, leur donnant une fausse légitimité, ce qui amène certains à les croire sans chercher à les vérifier. Les mythes de santé hivernale Voici quelques explications scientifiques concernant les idées reçues les plus courantes, d’après des experts en santé et des recherches, comme mentionné dans un article d’Onlymyhealth, un site spécialisé dans la santé. Le froid provoque des maladies. Cette idée est incorrecte. Les infections comme le rhume et la grippe sont causées par des virus, pas par les températures froides. Bien que le froid puisse affaiblir le système immunitaire, augmentant ainsi le risque d’infection, il n’est pas la cause directe. L’affaiblissement de l’immunité est principalement dû à la réduction de l’ensoleillement en hiver, entraînant une baisse de la vitamine D, cruciale pour le système immunitaire. De plus, l’air froid et sec contracte les vaisseaux dans les voies respiratoires, réduisant l’efficacité des globules blancs. En hiver, on ne transpire pas, donc pas besoin de se doucher souvent. Même si la transpiration est moins abondante en hiver, cela ne signifie pas qu’on doive négliger l’hygiène. Le corps continue de produire des huiles et d’éliminer des cellules mortes de la peau, d’où la nécessité de se doucher régulièrement. Il faut manger plus en hiver. Le corps n’a pas besoin de grandes quantités de nourriture supplémentaires pour se réchauffer en hiver. Bien que le froid augmente l’énergie dépensée pour maintenir la température corporelle, le corps s’adapte en modifiant son métabolisme et en utilisant ses réserves d’énergie. Il est donc préférable d’opter pour des repas équilibrés plutôt que de consommer en excès. Les vêtements chauds protègent contre le rhume et la grippe. Bien que les vêtements chauds assurent votre confort, ils ne préviennent pas ces infections. Ces maladies sont causées par des virus, pas par le froid. Ce mythe provient du fait que, en hiver, les gens restent plus souvent à l’intérieur, favorisant la propagation des germes. Faire du sport en hiver est risqué. Faire de l’exercice régulièrement est bénéfique, même en hiver. Avec les bons équipements et une préparation adéquate, le sport en extérieur peut être agréable et bénéfique. Une étude de 2023 dans l’International Journal of Environmental Research and Public Health montre que l’exercice en plein air présente des avantages supérieurs à celui en intérieur. L’hiver n’est donc pas une saison plus propice aux maladies que les autres. Les infections hivernales sont causées par des virus, et non par le froid lui-même. Laissez de côté les mythes courants et adoptez un mode de vie sain pour profiter de l’hiver sans soucis de santé.