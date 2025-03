Volodymyr Zelensky révèle les revenus de sa famille en 2024

Le bureau de presse présidentiel ukrainien a annoncé dimanche que le revenu du président Volodymyr Zelensky et de sa famille s’était élevé à 15,2 millions de hryvnias en 2024 (environ 365 000 dollars), selon la déclaration de patrimoine rendue publique.

Près de la moitié de ce revenu provient de la vente d’obligations d’État, tandis que le reste comprend le salaire présidentiel, les intérêts bancaires et les revenus locatifs de biens immobiliers privés.

Dans un communiqué, le bureau de presse a précisé :

« Le solde en espèces de la famille présidentielle est resté globalement inchangé à la fin de l’année 2024 », sans toutefois donner de chiffre exact.

Avant d’entrer en politique, Zelensky était un acteur célèbre, producteur de cinéma et scénariste. Sa richesse globale reste floue — certaines sources estiment qu’il possède plusieurs millions de dollars, mais aucun chiffre précis n’est confirmé.

Par ailleurs, l’agence de presse Unian a rapporté que les deux enfants de Zelensky, Oleksandra et Kyrylo, vivent toujours en Ukraine. Compte tenu de ses responsabilités présidentielles et de la guerre en cours, Zelensky a confié qu’il suivait un « programme 5+5 » pour passer du temps avec sa famille : « Cinq minutes le matin et cinq minutes le soir ensemble. »