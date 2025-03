L’extraterrestre E.T. .. mis en vente

La maison de ventes aux enchères Sotheby’s à New York propose un modèle original du célèbre extraterrestre E.T., utilisé dans le film E.T. the Extra-Terrestrial de Steven Spielberg, lors d’une vente aux enchères qui se clôturera la semaine prochaine.

Cette pièce provient de la collection personnelle de Carlo Rambaldi, artiste italien spécialisé dans les effets spéciaux et lauréat de trois Oscars pour son travail sur Dune de David Lynch, Rencontres du troisième type de Steven Spielberg et King Kong de John Guillermin (1976).

Le modèle, mesurant un peu plus d’un mètre de haut, est estimé entre 600 000 et 900 000 dollars. Il fait partie des trois modèles utilisés par Spielberg pour le tournage du film en 1982.

Cassandra Hatton, de Sotheby’s, a déclaré à l’Agence France-Presse :

« Ce modèle incarne le savoir-faire d’une époque révolue, avant l’essor des effets spéciaux générés par ordinateur. C’est une pièce iconique qui symbolise la nostalgie de l’âge d’or d’Hollywood. »

En décembre 2022, une version animatronique d’E.T. utilisée dans le film a été vendue aux enchères par Julien’s Auctions et Turner Classic Movies pour 2,6 millions de dollars. Un autre modèle de l’extraterrestre a également été adjugé pour 125 000 dollars.

Une fois l’apparence d’E.T. définie, Carlo Rambaldi a conçu plusieurs variations de son tronc et de sa tête, permettant à la créature d’effectuer 150 mouvements différents, comme froncer les sourcils ou allonger son cou.

La vente en ligne de Sotheby’s, qui se tient jusqu’au 3 avril, inclut également d’autres pièces de la collection de Carlo Rambaldi, notamment deux modèles de vers des sables utilisés dans Dune de David Lynch.