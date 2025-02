L’exposition Serial Killers à Paris : immersion glaçante dans l’univers des criminels les plus redoutés

Les Galeries Montparnasse accueillent depuis le 21 février une exposition hors du commun, dédiée aux tueurs en série les plus tristement célèbres de l’histoire. Baptisée Serial Killers : L’Exposition, cette installation immersive entend décrypter le mode opératoire et la psychologie des criminels ayant marqué les faits divers mondiaux. Une plongée fascinante et dérangeante dans les ténèbres de l’esprit humain.

À travers une trentaine de salles, le visiteur est confronté à une impressionnante collection d’artefacts : armes, lettres, effets personnels, photographies d’enquêtes et même des objets appartenant aux tueurs eux-mêmes, comme les célèbres lunettes de Jeffrey Dahmer. La scénographie pousse l’immersion encore plus loin avec des reconstitutions de scènes de crime, des analyses médico-légales et un volet sur le profilage criminel, permettant de mieux comprendre ces figures aussi terrifiantes que médiatisées.

L’exposition, qui s’adresse principalement aux amateurs de true crime, ne se contente pas d’une approche sensationnaliste. Un espace est consacré aux victimes et aux impacts sociétaux de ces crimes, tentant ainsi de contrebalancer la fascination souvent suscitée par ces affaires. Toutefois, certaines sections, comme celles abordant les motivations dites « visionnaires » des tueurs, peuvent susciter des interrogations quant à la mise en récit de ces criminels.

Déjà présentée à Milan et Londres, Serial Killers : L’Exposition rencontre un vif succès à Paris. L’expérience se prolonge avec des simulations en réalité virtuelle et un audioguide interactif pour une immersion encore plus poussée. Mais attention, âmes sensibles s’abstenir : cette visite ne laisse personne indemne.