La lettre déchirante des parents de Louise, tuée à 11 ans: « On nous a arraché notre fille, notre petite princesse. »

Le 7 février dernier, la France était frappée par le meurtre de la petite Louise, 11 ans, retrouvée morte poignardée dans le bois des Templiers (Essonne), assassinée par Owen L., 23 ans. Deux semaines après cette tragédie, les parents de la petite fille ont pris la parole publiquement pour la première fois, dans une lettre déchirante.

Voici la lettre des parents de la petite Louise :

« Vendredi 7 février 2025 est une date qui marque au fer rouge nos chairs et nos cœurs. On nous a arraché notre fille, notre petite princesse. Nous avons vécu et vivons la pire tragédie que peuvent vivre tous les parents, la perte de son enfant chérie. C’est une souffrance et une peine indescriptibles et impensables jusqu’à ce que cela vous frappe.

Notre Louise, notre amour, nous a été volée. Elle qui n’était que tendresse et amour, ne sera plus jamais auprès de nous. Alors qu’elle était un cadeau de la vie, ce cadeau ne sera plus que des souvenirs, certes de magnifiques souvenirs, mais que des souvenirs. C’est trop court, trop dur.

Louise est notre petite fille adorée mais il faut maintenant utiliser les temps du passé. C’est symboliquement difficile. Comme tous les parents nous ne sommes pas objectifs mais Louise était un vrai trésor. Elle était belle, douce et attentionnée. Elle aimait la vie, les animaux, ses peluches. Elle avait une passion pour Stitch, Harry Potter et tout ce qui est kawaï.

Elle adorait les arts et dessinait ou fabriquait des « œuvres » plastiques pour elle et pour les autres. Petite fille discrète, elle s’était progressivement ouverte en pratiquant la gymnastique et se faisant des copines ce qui était précieux pour elle. Son arrivée au collège était une étape importante, elle voulait s’investir dans cette mini-communauté qu’est le collège en s’inscrivant à la chorale et au conseil de vie collégien.

C’était une adorable et gentille petite fille mais on nous l’a ôtée. Depuis sa disparition, son absence nous déchire les cœurs. Nos enfants et nous nous sommes resserrés pour tenter d’affronter ce traumatisme. Nous avons eu et avons besoin de nous isoler de créer notre bulle d’intimité.

C’est ce qui nous permet de nous reconstruire ensemble sans elle mais toujours avec elle. Elle inonde nos pensées d’amour, c’est encore douloureux mais cela nous fait également du bien. Dans cette terrible épreuve, malgré notre isolement, nous sommes énormément soutenus.

En premier lieu, notre famille et nos proches, alors qu’ils souffrent également de la perte de leur petite-fille, nièce, cousine… ils nous entourent, prennent soin de nous. Ils nous aiment et nous les aimons. Nos amis et connaissances de tous milieux, professionnel, associatif, de voisinage, nous ont manifesté toute leur affection. Nous n’avons pas été en capacité de répondre à l’ensemble des messages mais nous les avons tous lus.

Dans ce tourbillon de peines, cela nous touche et nous apaise. Durant les recherches, l’enquête et la préparation des obsèques, nous avons pu bénéficier de toute la bienveillance, la prévenance et l’investissement de la police, des forces de l’ordre, des mairies de Longjumeau et d’Epinay sur Orge et de tous services de l’Etat.

Nous les remercions sincèrement. Sans leur accompagnement, leur protection et leur dévouement, nous aurions sans doute été perdus et n’aurions pas pu organiser l’inhumation de notre princesse comme nous le souhaitions. Enfin, nous avons pu observer dès la disparition de notre fille un véritable élan de solidarité de partout en France.

L’information de recherche a été relayée très vite sur tout le territoire. Des battues se sont organisées spontanément en parallèle du travail de police. Une fois l’annonce de la découverte du corps sans vie de notre Louise, une vague de compassion et d’empathie s’est manifestée dans différents lieux.

Des centaines de messages pour Louise nous sont parvenus de ses camarades, de leurs parents, de personnes qui l’ont croisée ou non, par courriers, par les lieux de recueillement ou autres.

Tous vos mots n’étaient que bienveillance et humanité envers elle et nous. Nous vous en remercions profondément. Sans le savoir, vous nous avez communiqué le plus bel hommage en sa mémoire : celui du vivre ensemble. Elle était tournée vers les autres. Elle était généreuse. Cela correspond à ses valeurs. Encore une fois, merci.

Les parents de Louise. »