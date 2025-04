Les Vingt principales marchandises dont les prix vont augmenter aux États-Unis en raison des droits de douane de Donald Trump

Le président américain Donald Trump a annoncé une suspension temporaire des droits de douane « réciproques » pour une durée de 90 jours, tout en maintenant un tarif douanier uniforme de 10 % sur toutes les importations à destination du marché américain. Des droits plus élevés continuent cependant d’être appliqués à certaines industries stratégiques telles que l’acier, l’aluminium et l’automobile.

À partir de mercredi, Trump a également imposé des droits de douane de 125 % sur toutes les importations en provenance de Chine, en plus des 20 % précédents, portant le total à 145 %. En réaction, la Chine a augmenté ses droits de douane sur les produits américains à 125 % à compter de ce jeudi.

Ces droits de douane élevés sur la Chine pourraient avoir un impact considérable sur l’économie américaine, car de nombreux produits à bas prix achetés par les consommateurs américains — comme l’électronique et les vêtements — proviennent de Chine. Les hausses tarifaires pourraient donc entraîner une augmentation des prix à la consommation, selon le New York Times.

La professeure d’économie à l’Université de Californie, Catherine Ross, a déclaré au Guardian :

« Il est difficile de savoir comment les détaillants vont gérer cette augmentation de coûts. À chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, les entreprises devront décider si elles réduisent leurs marges ou si elles répercutent ces coûts sur leurs clients. »

Au cours des derniers mois, alors que Trump menaçait de nouvelles taxes douanières, les dirigeants de grandes chaînes américaines comme Walmart et Best Buy ont averti qu’ils seraient contraints de faire porter les coûts supplémentaires aux consommateurs, selon le Guardian.

Les consommateurs américains vont faire face à des hausses de prix sur une large gamme de produits :

Des fruits frais comme les myrtilles, en passant par les vêtements, les textiles, les voitures, les appareils électroniques, jusqu’aux boissons importées et au chocolat, selon le New York Times.

Quels sont les secteurs les plus touchés ?

D’après les estimations du Laboratoire budgétaire de l’Université de Yale, les importations de textiles, automobiles et produits électroniques seront parmi les plus affectées, ce qui entraînera :

Une hausse des prix des vêtements jusqu’à 32,7 %

Une augmentation de 18 % pour les textiles non portés

Le secteur électronique, le plus touché

Les usines chinoises produisent plus que celles des États-Unis, de l’Allemagne, du Japon, de la Corée du Sud et du Royaume-Uni réunis. Une grande partie des produits électroniques vendus aux États-Unis provient de Chine, principal fournisseur du marché américain en électronique grand public.

Selon Wendong Zhang, professeur adjoint en économie appliquée à l’université de Cornell, dans le New York Times :

73 % des smartphones

proviennent de Chine. Cela signifie que les droits de douane auront un impact considérable sur ce secteur.

Ces derniers jours, les consommateurs américains se sont précipités dans les Apple Stores pour acheter ou renouveler leur iPhone — produit vedette fabriqué en Chine — selon Bloomberg.

Le modèle haut de gamme de l’iPhone pourrait connaître une hausse de prix de 350 dollars, selon NBC News.

D’autres produits électroniques comme les ordinateurs portables, téléviseurs, caméras et émetteurs TV/radio verront également des hausses similaires. Ces produits représenteront la plus grande part des revenus générés par la politique douanière de Trump, selon une analyse de Global Trade Alert, une organisation de recherche à but non lucratif.

Vêtements et textiles

Les grandes chaînes américaines importent vêtements et chaussures de pays asiatiques comme la Chine, le Bangladesh et le Vietnam. Ce dernier est devenu un hub industriel important pour les entreprises américaines souhaitant éviter les barrières commerciales avec la Chine.

Mais cette dynamique pourrait changer avec l’entrée en vigueur de nouveaux droits de douane de 46 % sur les produits vietnamiens.

Le laboratoire budgétaire de Yale indique que les taxes de 2025 affecteront de manière disproportionnée les vêtements, textiles et produits en cuir :

Produits en cuir : +35 %

Vêtements : +32,7 %

Textiles non portés : +18 %

Une association représentant de grandes marques comme Nike et Skechers a déclaré à Reuters que les taxes pourraient faire passer le prix d’une paire de baskets vendue à 155 dollars à 220 dollars.

Véhicules et pièces détachées

Les droits de douane de 25 % imposés par Trump sur les véhicules importés sont déjà en vigueur. Ils coûtent aux Américains entre 2 500 et 20 000 dollars supplémentaires par véhicule selon sa taille et son type. L’impact total pourrait atteindre 30 milliards de dollars pour les consommateurs dès la première année, d’après Anderson Economic Group.

Même les voitures d’occasion ne seront pas épargnées. L’exonération de certaines pièces détachées reste incertaine en vertu de l’accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada négocié sous le mandat de Trump.

Les États-Unis ont importé 63 % de leurs pneus en 2024, principalement de Thaïlande (droits de 37 %) et de Corée du Sud (25 %).

La majeure partie du caoutchouc naturel utilisé provient également de l’étranger, ce qui rendra la production nationale plus coûteuse, selon NBC News.

Riz et café

Riz

D’après le Département de l’agriculture des États-Unis, plus d’un quart du riz vendu sur le marché américain est importé de pays comme la Thaïlande ( 36 % ) et l’Inde ( 26 % ). Les prix devraient augmenter à cause des taxes.

Deuxième plus grand importateur mondial, les États-Unis reçoivent 80 % de leurs grains non torréfiés du Brésil et de la Colombie, selon le même ministère.

Ces deux pays sont soumis au tarif douanier de base de Trump de 10 %, et la sécheresse dans les zones de production a déjà fait grimper les prix cette année.

Aucune marchandise n’est à l’abri

Aucune marchandise présente sur le marché américain n’échappera totalement à l’effet des droits de douane. L’impact est généralisé, allant de l’usine au point de vente, des articles de luxe aux produits de première nécessité.

Les 20 produits dont les prix vont le plus augmenter à cause des taxes de Trump

(Selon les données du Laboratoire budgétaire de l’Université de Yale, au 7 avril)