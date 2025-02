Les tremblements de terre sur Mars révèlent la cause de la différence entre ses hémisphères

Les données sur les tremblements de terre martiens recueillies par un robot de la NASA ont fourni des éléments pouvant expliquer le mystère qui persiste depuis plus de 50 ans concernant la raison de la grande différence entre les deux hémisphères de la planète Mars.

Depuis les années 1970, les scientifiques savent que Mars est divisée en deux grandes régions : les basses terres du nord qui couvrent les deux tiers de l’hémisphère nord, et les hautes terres du sud qui occupent le reste de la planète, avec une différence d’altitude dans la croûte martienne.

Deux théories principales existent pour expliquer cette division :

Un processus interne inconnu à l’intérieur de la planète. Un impact avec un objet géant qui aurait pu remodeler la surface de la planète. Cependant, une nouvelle étude publiée dans la revue Geophysical Research Letters a analysé les données de la sonde « InSight » de la NASA, qui enregistre les ondes sismiques générées par les tremblements de terre sur Mars.

Grâce à ces données, les scientifiques ont constaté que les ondes sismiques perdaient leur énergie plus rapidement dans les hautes terres du sud que dans les basses terres du nord.

Les chercheurs expliquent cela par le fait que les roches en fusion sous les hautes terres du sud sont plus chaudes que celles sous les basses terres du nord. Cela soutient la théorie d’une division interne de Mars, suggérant que la différence de température entre les hémisphères pourrait être due à une activité tectonique ancienne, Mars ayant possédé des plaques tectoniques mobiles dans le passé, ce qui pourrait expliquer la cause de cette division.

Toutefois, l’équipe précise que le scénario d’une collision extérieure reste une option envisageable et que davantage de données et de modèles détaillés sont nécessaires pour confirmer la véritable cause de la division martienne.