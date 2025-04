“Les Traîtres” : tensions, trahisons, révélations… Découvrez le résumé de l’épisode d’hier soir sur M6

Le deuxième épisode de la saison 4 des Traîtres, diffusé hier soir sur M6, a tenu toutes ses promesses en matière de rebondissements. Alors que la stratégie, la manipulation et la suspicion règnent dans ce jeu de rôle grandeur nature, les masques commencent déjà à tomber. Retour sur une soirée riche en émotions.

Deux figures éliminées : Adeline Toniutti et Yoann Riou quittent l’aventure

La tension est montée d’un cran autour de la table ronde, moment décisif où les candidats votent pour éliminer celui ou celle qu’ils pensent être un traître. Cette semaine, c’est Adeline Toniutti, professeure de chant emblématique de Star Academy, qui a été désignée par ses camarades. Innocente, sa sortie a semé le doute chez plusieurs loyaux.

Mais la soirée ne s’est pas arrêtée là. Dans l’ombre, les traîtres ont continué leur stratégie impitoyable en sacrifiant l’un des leurs : Yoann Riou, journaliste sportif apprécié pour sa spontanéité et sa bonne humeur, a été éliminé lors de la cérémonie nocturne orchestrée par les traîtres. Une perte qui pourrait changer la dynamique du groupe.

Adil Rami dans le viseur, Sophie Tapie fait débat

Parmi les traîtres encore en jeu, Adil Rami se retrouve en mauvaise posture. L’ancien footballeur, connu pour son franc-parler, semble perdre la confiance de ses alliés. Plusieurs indices ont éveillé la méfiance des autres joueurs, et son comportement intrigue. Sa position pourrait bien être menacée dans les épisodes à venir.

Autre figure controversée de cette saison, Sophie Tapie, fille de Bernard Tapie, continue de diviser. Traîtresse elle aussi, son attitude jugée froide et stratégique agace une partie des téléspectateurs, qui dénoncent une absence d’émotion et une certaine arrogance. Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés entre admiration pour sa maîtrise du jeu et exaspération face à son comportement.

Un casting haut en couleurs

Cette saison 4 propose un mélange de personnalités issues du sport, de la musique, des réseaux sociaux et du monde politique. Toujours en lice : Alizé Cornet, Anthony Colette, Bianca Costa, Francis Huster, Raquel Garrido, Liane Foly, ou encore Seth Gueko. Tous se méfient les uns des autres, dans une ambiance de plus en plus paranoïaque.

Prochain épisode à suivre jeudi prochain à 21h10 sur M6.