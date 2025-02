Les Serge (Gainsbourg Point Barre) : la musique de Gainsbourg réinventée par la Comédie-Française

Trente ans après sa disparition, Serge Gainsbourg continue d’inspirer et de diviser. Artiste inclassable, il a marqué la musique française en bousculant les genres et en imposant un style aussi poétique que provocateur. Le Studio de la Comédie-Française lui rend hommage à travers Les Serge (Gainsbourg Point Barre), une création musicale portée par Stéphane Varupenne et Sébastien Pouderoux. Ce spectacle, né en 2019 et acclamé lors de sa première édition, est de retour du 18 janvier au 9 mars 2025.

Le spectacle débute dans une ambiance de studio radio d’époque, où Noam Morgensztern, premier “Serge” de la soirée, s’installe au piano pour interpréter Le Poinçonneur des Lilas. Dès lors, le public est entraîné dans une rétrospective musicale intense, où les classiques de Gainsbourg comme Je suis venu te dire que je m’en vais, La chanson de Prévert ou encore Mon légionnaire sont réinterprétés avec une touche chorale et cinématographique. L’expérience oscille entre envolées rock, instants intimistes et provocations subtiles, reflet du personnage que fut Gainsbourg.

Le spectacle affiche déjà complet au Studio de la Comédie-Française, preuve que l’empreinte laissée par l’artiste traverse toujours les générations. Pour ceux qui n’auront pas eu la chance d’y assister, Les Serge (Gainsbourg Point Barre) partira en tournée dans toute la France. Un hommage vibrant, où la musique et les mots de Gainsbourg continuent de résonner avec la même intensité.