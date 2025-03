Des scientifiques britanniques de l’Université de Westminster ont proposé d’utiliser du tabac génétiquement modifié pour produire des médicaments, ce qui pourrait constituer une avancée majeure dans le domaine des soins de santé dans les pays en développement.

Selon le site « The Conversation », le tabac a été utilisé pendant des siècles par les peuples autochtones d’Amérique comme remède contre les maux de tête, les rhumes, les ulcères et les troubles gastriques. En Europe, au XVIe siècle, il était considéré comme un remède miracle, prescrit pour traiter presque toutes les maladies. Cependant, au XVIIIe siècle, ses propriétés nuisibles sont devenues évidentes, et son utilisation médicale est devenue obsolète.

Aujourd’hui, le tabac pourrait devenir la base de la production de médicaments complexes tels que les vaccins, l’insuline et les traitements immunothérapeutiques. Grâce à la technologie de l’ingénierie génétique, le tabac peut être modifié pour produire les protéines nécessaires à la fabrication de médicaments. Cela est bien moins coûteux que les méthodes traditionnelles qui nécessitent des réacteurs biologiques coûteux.

En 2012, la société canadienne « Medicago » a démontré le potentiel du tabac en produisant plus de 10 millions de doses de vaccin contre la grippe en seulement un mois, selon les chercheurs.

Le tabac est également utilisé pour produire des traitements immunothérapeutiques contre le VIH, Ebola et même le cancer. L’un de ces médicaments a d’ailleurs reçu une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis lors de l’épidémie d’Ebola en 2014.

Les scientifiques ont ajouté que le tabac pourrait également jouer un rôle important dans l’exploration spatiale. En effet, les graines de cette plante occupent peu d’espace et pourraient être utilisées à la surface de Mars et d’autres planètes.

En plus de son utilisation médicale, le tabac peut être utilisé pour produire des épices coûteuses comme le safran ou des arômes, ce qui en fait une culture polyvalente dans l’agriculture, selon le site The Conversation.