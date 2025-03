Des scientifiques américains veulent fuire vers l’Europe pour échapper à la politique de Trump

L’Europe, ainsi que de nombreux autres pays, connaîtrait une vague sans précédent d’immigration scientifique. Des scientifiques américains cherchent à quitter les États-Unis en raison des politiques de l’administration de Donald Trump, qui ont imposé des restrictions dans certains domaines de la recherche scientifique et réduit le financement des agences de recherche, selon le journal Financial Times.



Des universités mondiales se préparent à attirer des chercheurs L’Université de Cambridge est l’une des principales institutions de recherche qui a commencé à mettre en place des plans pour attirer les chercheurs américains, notamment dans des domaines tels que : la biomedicine et l’intelligence artificielle. La vice-présidente de l’université, Deborah Prentice, a confirmé que l’institution avait commencé à allouer des financements supplémentaires pour soutenir les groupes de recherche désireux d’attirer des scientifiques américains.



Dans un contexte similaire, des pays comme la France et la Chine cherchent à exploiter cette opportunité. Joanne Badran Carney, responsable des relations gouvernementales à la American Association for the Advancement of Science, a déclaré que des universités et des laboratoires dans le monde entier sont désormais en compétition pour attirer les cerveaux scientifiques américains, qui ne se sentent plus en sécurité sur le plan professionnel aux États-Unis.



Les réductions de financement menacent l’avenir de la recherche L’administration Trump a imposé des réductions sévères au budget des agences de recherche scientifique, telles que les National Institutes of Health, suscitant une grande inquiétude parmi les chercheurs.



Bien que la justice fédérale soit intervenue pour suspendre certaines de ces réductions, l’instabilité continue de dominer le paysage scientifique américain.



À cet égard, Maria Leptin, présidente du Conseil européen de la recherche, a souligné que le climat politique à Washington limite l’indépendance de la recherche scientifique, ajoutant que l’Europe est prête à accueillir tout scientifique dont les options professionnelles sont menacées aux États-Unis.



Les initiatives européennes pour attirer les talents Des institutions de recherche en Suède, en France et en Allemagne travaillent à mettre en place des programmes spéciaux pour attirer les scientifiques américains.



En Suède, le doyen de l’Institut Karolinska de recherche biomédicale, Sten Linnarson, a révélé des plans pour créer des programmes de bourses de six à douze mois, offrant aux chercheurs américains un environnement stable pour poursuivre leur travail.



En France, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, a appelé les institutions académiques de premier plan à proposer des plans pour attirer les scientifiques américains, notamment dans des domaines sensibles comme le changement climatique, qui ont subi d’importantes réductions aux États-Unis.



La crise de la recherche scientifique en Amérique… Une opportunité pour ses concurrents Il semble que le chaos qui a frappé le paysage scientifique américain ait offert à ses concurrents une opportunité en or. Le Global Times chinois a révélé que Pékin cherche à attirer les chercheurs américains d’origine chinoise, profitant des restrictions imposées par Washington sur certaines recherches sous prétexte de sécurité nationale.



Alors que l’incertitude persiste à Washington, les pays européens et asiatiques se précipitent pour attirer les meilleurs cerveaux scientifiques américains, soulevant de sérieuses questions sur la possibilité que les États-Unis perdent leur leadership dans la recherche scientifique mondiale.