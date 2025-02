« Les rues n’étaient pas pavées d’or » : Malik Bentalha et Mohamed Bouhafsi sont-ils de la même famille ? La même histoire au mot près…

Dans le cadre de la promotion de son documentaire « La banlieue c’est le paradis », Mohamed Bouhafsi a souhaité raconter un souvenir de famille afin de sensibiliser le public. Sauf que celui-ci avait un air de réchauffé. Son histoire semble la copie conforme de celle d’une autre famille bien connue !

L’anecdote racontée par le journaliste Mohamed Bouhafsi dans « C à Vous » interpelle certains téléspectateurs. Ce n’est pas tant le récit de la vie de son grand-père, arrivé en France près de Chamonix juste après la Seconde guerre mondiale, mais plutôt la façon d’en parler…

« Il est arrivé à l’âge de 20 ans, environ, il a travaillé dans les mines de sel. Et il me disait : les rues, elles n’étaient pas pavées d’or, elles n’étaient pas pavées du tout et on comptait sur nous pour les paver.«

Une tranche de vie dont il parle avec émotions. Le hic, c’est qu’une autre personnalité en avait parlé avec les mêmes mots, bien avant lui ! Malik Bentalha, comédien et humoriste. Mohamed Bouhafsi vient-il de se faire épingler pour plagiat d’anecdote familiale ?

Regardez ci-dessous la séquence où Malik Bentalha raconte sous forme d’humour l’arrivée de son père en France dans les années 60.

« Pour lui, la France c’était un pays où les rues étaient pavées d’or. Mais en arrivant, il s’est rendu compte de 3 choses. La première chose, c’était que les rues n’étaient pas pavées d’or. La deuxième chose, c’était que les rues n’étaient pas pavées du tout. Et la troisième chose, c’était qu’on comptait sur lui pour paver !«