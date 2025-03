Les rendements des obligations allemandes chutent alors que Merz cherche à soutenir l’emprunt public

Le rendement des obligations allemandes de référence dans la zone euro a légèrement diminué par rapport à son plus haut niveau en 17 mois, mercredi, alors que Friedrich Merz, le chancelier allemand potentiel, cherche à obtenir un soutien pour une augmentation massive de l’emprunt public, dans un contexte de déclarations optimistes de la part des négociateurs du parti.



Il semble que Merz fasse face à une pression intense pour convaincre les législateurs du parlement sortant de soutenir ses plans visant à assouplir les restrictions strictes sur l’emprunt en Allemagne, dans le but de stimuler l’économie nationale et d’injecter des centaines de milliards d’euros dans la défense, selon Reuters.



Dans ce contexte, le rendement des obligations d’État allemandes à 10 ans a augmenté de 2,5 points de base, atteignant 2,90 %. La semaine dernière, il avait enregistré une forte hausse de 44,7 points de base, atteignant son plus grand bond depuis février 1990, à 2,929 %, son plus haut niveau depuis octobre 2023.



Les traders s’attendent à ce que le taux de dépôt atteigne 2,03 % en décembre, contre 1,92 % la semaine dernière, avant l’annonce des plans financiers allemands. Ils excluent également une probabilité d’environ 50 % d’une réduction de 25 points de base du taux d’intérêt en avril prochain.



Quant aux obligations allemandes à deux ans, les plus sensibles aux politiques de taux d’intérêt décidées par la Banque centrale européenne, leur rendement est resté stable à 2,20 %.



En ce qui concerne l’écart de rendement, l’écart entre les obligations italiennes et allemandes a diminué à 103 points de base, après être tombé sous les 100 points pour la première fois depuis 2021, la semaine dernière. L’écart entre les obligations françaises et allemandes a atteint 67,5 points de base, le niveau le plus bas de son dernier intervalle.